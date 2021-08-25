نشرة المرأة والصحة: اتحاد الفيروسات لخلق سلالة كوفيد 22 الأشد فتكا.. هل تقاوم اللقاحات متحورات كورونا؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، وسوف نقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتماما من قبل متابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

نشرة المرأة والصحة

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟



اثبتت دراسة جديدة أن شرب القهوة يوميا في الصباح يعزز من كفاءة أجهزة الجسم، وتعزز من تحسين المزاج وتعمل على مد الجسم بالطاقة على عكس ما يعتقد البعض انها ضارة أو غير صحية.

كوفيد 22 .. خبير مناعة: الفيروسات ستتحد لخلق سلالة أشد فتكا من كورونا



حذر البروفيسور ساي ريدي ، خبير المناعة السويسري ، من أن العالم سيواجه في عام 2022 فيروس كوفيد 22 ، والذي سيكون أشد فتكًا من متحور دلتا اخطر سلالات فيروس كورونا حاليا.

تعالج 20 مرضا .. فوائد الحلبة الصحية



بالرغم من أن فوائد الحلبة كثيرا جدا إلا أن أغلب الناس لا يعرفون قيمتها الغذائية وفوائدها الصحية مما يجعلهم يبتعدون عن تناولها، وعرف الناس فوائد الحلبة في العصور القديمة واستخدموها بأشكال مختلفة مثل الزيت والمشروب الدافئ لمئات أو ربما آلاف السنين للحصول على فوائدها في علاج مجموعة واسعة جدًا من الأمراض والمشكلات الصحية.

دراسة: الوظائف المعتمدة على النشاط العقلي تقلل من خطر الإصابة بالخرف



كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن طرق تأخير الإصابة بالخرف من قبل باحثون في جامعة كوليدج لندن وجامعة هلسنكي وجامعة جونز هوبكنز، أن الحصول على وظيفة مثيرة للاهتمام في الأربعينيات من العمر قد يقلل من خطر الإصابة بالخرف في سن الشيخوخة.

للشباب والبنات.. أضرار حوارق الدهون والهرمونات الموجودة بالجيم



أغلب الفتيات والشباب عند الذهاب إلى صالات الجيم يحاولن الوصول إلى الوزن المثالي ومن ثم تبدأ الطموحات في الزيادة، مما يجعل أغلب المدربين يعرضون عليهم الحصول على حوارق الدهون والهرمونات المحفزة للعضلات، وبالرغم من نتائجها السريعة، إلا أنها قد تسبب في العديد من المخاطر الجسيمة تصل إلى الوفاة، وهو ما سنقوم بالتطرق له في السطور التالية.

تأثير الأنيميا على شبكية العين.. اعرف التفاصيل



هل يمكن أن يكتشف طبيب العيون ما إن كنت مصاب بالأنيميا، وعند سماع هذه الجملة فقد تشعر بالاستغراب، والحقيقة أنه يمكن للعين أن تكشف عن إصابتك بالعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة كـ زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، او الانيميا، وغيرها من الأمراض .

بخطوات بسيطة.. كيف تحمي نفسك وأسرتك من دلتا بلس؟



أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رصد حالات مصابة بسلالة المتحور دلتا بلس في مصر، خلال الأسابيع الماضية، وهو الأمر الذي نشر الذعر بين الكثير من المواطنين ، لأن متحور دلتا بلس هو الأكثر انتشارا بين متحورات فيروس كورونا.

هل تقاوم اللقاحات متحورات كورونا.. منظمة الصحة تجيب



يتساءل الكثيرون مع انتشار حملات التلقيح ضد فيروس كورونا؛ هل اللقاحات تحمي من متحورات فيروس كورونا، خاصة أنه لم تجتمع الدراسات والأبحاث على ان اللقاحات يمكن أن تحمي تماما من كل متحورات فيروس كورونا.

علامات مبكرة للإصابة بالخرف.. أبرزها فقدان الذاكرة



هناك علامات مبكرة للإصابة بالخرف؛ حيث يحدث الخرف بسبب حدوث تلف أو تعطل أو فَقد للخلايا العصبية وروابطها في الدماغ، يمكن أن يؤثر الخرف على الأشخاص بشكل مختلف ويسبب أعراض مختلفة، وذلك بحسب المنطقة المصابة من الدماغ.

أبرز أعراض الصفراء عند حديثي الولادة



تبدأ أعراض الصفراء عند حديثي الولادة بتلون الجلد باللون الأصفر ولون العين بنفس لون عين؛ حيث يحدث عند الرضع لأن دم الطفل يحتوي على فائض من البيليروبين (bil-ih-ROO-bin) ، وهو صبغة صفراء من خلايا الدم الحمراء.

مشروبات تضاعف من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء



يعد سرطان الأمعاء ثاني أكثر أسباب الوفيات المرتبطة بالسرطان شيوعًا في الولايات المتحدة، وزاد معدل حدوث EO-CRC، الذي يشير إلى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ، بشكل ملحوظ في العديد من البلدان الغنية.