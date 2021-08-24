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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات مبكرة للإصابة بالخرف.. أبرزها فقدان الذاكرة

علامات مبكرة للإصابة
علامات مبكرة للإصابة بالخرف

هناك علامات مبكرة للإصابة بالخرف؛ حيث يحدث الخرف بسبب حدوث تلف أو تعطل أو فَقد للخلايا العصبية وروابطها في الدماغ،  يمكن أن يؤثر الخرف على الأشخاص بشكل مختلف ويسبب أعراض مختلفة، وذلك بحسب المنطقة المصابة من الدماغ.

 

علامات مبكرة للإصابة بالخرف



وغالبًا ما تصنف أنواع الخرف، وفقا لترسبات البروتين أو البروتينات في المخ، أو جزء الدماغ المصاب، بعض الأمراض تشبه الخرف، مثل الأمراض الناجمة عن رد الفعل على الأدوية أو نقص الفيتامينات، وقد تتحسن مع العلاج.
 

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ومن أبرز العلامات المبكرة للإصابة بالخرف فقدان الذاكرة، والتفكير، والقدرات الاجتماعية لدرجة تؤثر في ممارسة الحياة اليومية، ويعد داء الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخرف التدريجي في كبار السن، ولكن هناك العديد من مسببات الخرف. واعتمادًا على المسبِب، قد تكون بعض أعراض وعلامات الخرف المبكرة قابلة للإصلاح.
 

علامات مبكرة للإصابة بالخرف



وتتنوع أعراض وعلامات الإصابة بالخرف اعتمادًا على السبب، لكن تتضمن العلامات، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي، وتشمل :
صعوبة في القدرات البصرية والمكانية، مثل إضاعة الطريق أثناء القيادة
الاضطراب وفقدان الإحساس بالمكان والزمان
صعوبة في التواصل أو إيجاد الكلمات
صعوبة في التفكير وحل المشكلات
صعوبة في التعامل مع المهام المعقدة
صعوبة في تنسيق الوظائف الحركية
صعوبة في التخطيط والتنظيم
فقدان الذاكرة
تقلبات المزاج
التغييرات النفسية
الاكتئاب والقلق
البارانويا والهلاوس

الخرف علامات مبكرة للإصابة بالخرف ترسبات البروتين فقدان الذاكرة تقلبات المزاج الإكتئاب

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