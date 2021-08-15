غذاء احرص على تناوله يقيك من ضعف الذاكرة

من المقرر أن ترتفع معدلات الخرف بشكل كبير خلال العقود القادمة مع تقدم السكان في جميع أنحاء العالم، لا تزال الأبحاث تشير إلى أن الإجراءات التي تتخذها في وقت مبكر يمكن أن تقلل من خطر التدهور المعرفي، حددت إحدى الدراسات "العامل الغذائي الأكثر أهمية في تقليل مخاطر ضعف الإدراك".

هناك حوالي 10 ملايين حالة جديدة من الخرف - وهو مصطلح عام لمجموعات من الأعراض المرتبطة بتدهور الدماغ كل عام. يصف المصطلح الأعراض المرتبطة بالتدهور التدريجي للدماغ ، مثل فقدان الذاكرة والارتباك، تبدأ الإعاقات المعرفية بشكل خفيف في البداية ولكنها تصبح مدمرة للغاية في المراحل اللاحقة، لحسن الحظ ، تم إحراز تقدم في فهم كيفية تقليل مخاطر الإصابة بالخرف في مراحل لاحقة من الحياة.

توحد عدد من الدراسات حول فوائد الالتزام بنظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​لدرء تدهور الدماغ.

تختلف حمية البحر الأبيض المتوسط ​​باختلاف البلد والمنطقة ، لذا فهي تحتوي على مجموعة من التعريفات، لكنها بشكل عام غنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والمكسرات والفاصوليا والحبوب والأسماك والدهون غير المشبعة مثل زيت الزيتون. عادة ما يتضمن تناول كميات منخفضة من اللحوم ومنتجات الألبان.



ركزت معظم الدراسات على الفوائد الإجمالية للنظام الغذائي ، لكن دراسة واحدة تعمقت في المكونات المحددة التي تساعد.



استشهدت هارفارد هيلث بدراسة أجراها باحثون في المعاهد الوطنية للصحة قامت بتقييم أنماط حياة أكثر من 7750 مشاركًا تابعوا لمدة خمس إلى 10 سنوات.



قام المشاركون بملء استبيانات لتحديد عاداتهم الغذائية ، وخضعوا لاختبارات معرفية للذاكرة واللغة والانتباه عبر الهاتف.

لقد استخدموا هذه البيانات لتحديد العوامل الغذائية الأكثر أهمية في تقليل خطر إصابتك بالضعف الإدراكي ، بالإضافة إلى العوامل الغذائية الأكثر أهمية في تقليل خطر التدهور المعرفي.

الغذاء الأكثر أهمية لحماية الذاكرة

ذكرت هارفارد هيلث أن الأسماك كانت "أهم عامل غذائي منفرد" في تقليل مخاطر ضعف الإدراك.

كانت الخضروات في المرتبة الثانية ، وأظهرت جميع الأطعمة الأخرى تأثيرات أقل أهمية علاوة على ذلك ، من بين جميع الأطعمة التي تم تقييمها ، كانت الأسماك فقط مرتبطة بانخفاض خطر التدهور المعرفي.

أدى تناول الأسماك إلى تقليل مخاطر الإصابة بالضعف الإدراكي والتدهور المعرفي.

لماذا السمك؟

يشير مقال نُشر في مجلة Frontiers in Aging Neuroscience: "الأسماك مصدر مهم لأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في أغشية أنسجة المخ" .



أطعمة عليك تجنبها لحماية الذاكرة

بالإضافة إلى تناول الأطعمة الصحية للقلب ، هناك بعض الأطعمة التي قد تزيد من خطر الإصابة بتدهور الدماغ.

وفقًا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF) ، هناك خمسة أطعمة يجب تجنبها أو الحد منها لمساعدة عقلك:

مقلي أو وجبات سريعة (أقل من مرة في الأسبوع)

الجبن (أقل من مرة في الأسبوع)

اللحوم الحمراء (أقل من أربع مرات في الأسبوع)

المعجنات والحلويات (أقل من خمس مرات في الأسبوع)

زبدة (أقل من ملعقة واحدة في اليوم).

"هذه التوصيات أكثر تحديدًا من إرشادات الأكل الصحي المعتادة" ، يلاحظ BHF.

بالإضافة إلى تحسين النظام الغذائي ، يجب أن تحافظ على نشاطك البدني لدرء تدهور الدماغ.



في الواقع ، "من بين جميع التغييرات في نمط الحياة التي تمت دراستها ، يبدو أن ممارسة التمارين البدنية بانتظام هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل خطر الإصابة بالخرف" ، وفقًا لتقرير جمعية الزهايمر (AS).

أفادت العديد من الدراسات التي تبحث في تأثير التمارين الهوائية (التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب) لدى البالغين في منتصف العمر أو كبار السن عن تحسن في التفكير والذاكرة ، وانخفاض معدلات الخرف.

في الواقع ، وفقًا لتقارير AS ، يُظهر الجمع بين نتائج 11 دراسة أن التمارين المنتظمة يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف بنحو 30 بالمائة.

بالنسبة لمرض الزهايمر على وجه التحديد ، تم تقليل الخطر بنسبة 45 في المائة.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.