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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تنشيط الذاكرة والقدرات العقلية .. فوائد قيلولة ما بعد الظهر

صدى البلد

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقريرا عن قيلولة ما بعد الظهر وفوائدها، حيث تساعدك في تقوية قدراتك العقلية.

كما كشفت دراسة جديدة عن أن أخذ قيلولة منتظمة بعد الظهر قد تكون أحدى الطرق ليظل الشخص سريع البديهة، كما أنها تساهم في المحافظة على القدرات العقلية.
 

وأظهرت دراسات أن قيلولة ما بعد الظهر تساعد على تكوين وعي أفضل، كما انها تساهم في تكوين ذاكرة قوية و طلاقة لفظية.

كما أنها تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد مثل تقوية الذاكرة، وتحسين الأداء وتعزيز الاستقرار العاطفي.
 
فوائد القيلولة
 

يميل الكثير من الأشخاص إلى أخذ قيلولة بعد تناول وجبة الغداء، ويمكن أن يستمر وقت القيلولة من 15 دقيقة فقط وحتى ساعتين.

كما أثبتت العديد من الدراسات أن أخذ قيلولة قصيرة لمدة 15-20 دقيقة أمر جيد للجسم والعقل، فإنه يساعد أيضًا في تحسين يقظتك طوال اليوم، وتحسين الأداء المعرفي.

 

كما أثبتت بعض الدراسات أيضًا أن القيلولة القصيرة أفضل بكثير من تناول الكافيين، وتأكد من أخذ قيلولة تستغرق 20 إلى 30 دقيقة من وقت القيلولة، فإذا تجاوزت 60-90 دقيقة، فسوف تستيقظ وتغضب.

وكشف موقع " timesofindia" عن فوائد القيلولة وهي :

1- يحسن الذاكرة :
أظهرت دراسة أجريت مؤخرًا أن المشاركين الذين أخذوا قيلولة بعد الظهر لمدة 20-30 دقيقة أظهروا تحسنًا في المهارات المعرفية والذاكرة وأصبحوا أكثر يقظة.

2. يزيد من إبداعك:
يحتاج الأشخاص الذين يميلون إلى الرسم أو الموسيقى، أن يقبلون على أخذ قيلولة لأنها تساعد على زيادة الإبداع لديهم.

3. تقليل التوتر 
يساعد أخذ القيلولة على تقليل التوتر الناتج عن ضغوطات العمل بشكل كبير

قيلولة ما بعد الظهر القيلولة التوتر اخبار التوك شو تنشيط الذاكرة

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