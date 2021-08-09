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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف تأثير فيروس كورونا على صحة دماغك.. وطرق لتقويتها

تأثير كورونا على
تأثير كورونا على الدماغ

كشفت دراسة جديدة عن تعرض شخص واحد من كل 7 أشخاص مصابين بفيروس كورونا COVID-19 لآثار جانبية عصبية مثل ضباب الدماغ أو الذاكرة الضبابية، رغم أن الفيروس لا يهاجم خلايا الدماغ أو الأعصاب بشكل مباشر، إلا أنه في الحالات الشديدة يمكن أن يسبب مشاكل مثل السكتات الدماغية والنوبات المرضية.

 

وحسبما أفاد موقع timesofindia تظهر علامة المضاعفات المتعلقة بالدماغ بشكل عام بعد أيام قليلة من الإصابة بـ فيروس كورونا، حيث تختلف شدة المشاكل المتعلقة بالدماغ من شخص لآخر، يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة مثل فقدان الذاكرة، أو ضعف الانتباه، أو التعب، في حين أن أولئك الذين اضطروا للتعامل مع نقص الأكسجين لفترات طويلة قد يواجهون المزيد من الصعوبات.

وقد تشمل هذه العلامات:

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أعراض كورونا على الدماغ 

1- ارتباك

2- الصداع 

3- كآبة

4- عدم القدرة على التركيز

5- النوبات

 

كيفية تقوية الدماغ 

لتقوية عضلات الجسم، نقوم بتمارين القوة وتمارين القلب، بنفس الطريقة لتقوية عضلات دماغك، انخرط في بعض الأنشطة المحفزة للدماغ، تشير الدراسات إلى أن الانخراط في أنشطة مليئة بالتحديات الذهنية يمكن أن يعيد تشكيل خلايا دماغك ويحسن مستوى تركيزك.

 

كما أن هناك أطعمة يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الدماغ وتسريع عملية الشفاء، يمكن أن يؤدي تضمين الخضار الورقية والأسماك الدهنية والتوت في النظام الغذائي إلى تحسين صحة الأوعية الدموية في الدماغ والوقاية من الاضطرابات الدماغية الوعائية، حاول تضمين الأطعمة الصحية للدماغ في نظامك الغذائي بقدر ما تستطيع.

 

الدماغ أعراض كورونا كورونا كيفية تقوية الدماغ الأسماك الدهنية

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