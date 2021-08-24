للشباب والبنات.. أضرار حوارق الدهون والهرمونات الموجودة بالجيم

أغلب الفتيات والشباب عند الذهاب إلى صالات الجيم يحاولن الوصول إلى الوزن المثالي ومن ثم تبدأ الطموحات في الزيادة، مما يجعل أغلب المدربين يعرضون عليهم الحصول على حوارق الدهون والهرمونات المحفزة للعضلات، وبالرغم من نتائجها السريعة، إلا أنها قد تسبب في العديد من المخاطر الجسيمة تصل إلى الوفاة، وهو ما سنقوم بالتطرق له في السطور التالية.

أضرار حوارق الدهون والهرمونات





قال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أنه يلجأ الكثير من الشباب عند ذهابهم إلى صالات الجيم لأول مرة لتناول المكملات الغذائية و حوارق الدهون والهرمونات لكي يحصلوا على شكل الجسم المثالي الذي يحلمون به في وقت قياسي معلومات دون التطرق إلى المخاطر التي يمكن ان تسببها .



أوضح القيعي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن تناول المكملات الغذائية، او حوارق الدهون أو الهرمونات لبناء الكتلة العضلية لم يعد مقتصرا على الشباب، إلا أن أغلب الفتيات اصبحوا يتناولها لغرض الحصول على جسم معين أو بناء فورمة محددة في وقت قياسي، والتغافل عما تسببه من أضرار لهم.



نصح القيعي، بأنه لا يوجد حالة ملحة للحصول على المكملات الغذائية والهرمونات وحوارق الدهون لطالما تتناول احتياجاتك اليومية من البروتين والعناصر الغذائية؛ حيث أن استخدام الهرمونات وحوارق الدهون قد يتسبب في العديد من الأضرار أكثر من المنافع التي تعود على مستخدميها والتي يروج إليها أغلب الشركات والمدربين داخل الجيم.



وأكد القيعي، أن حوارق الدهون والهرمونات تختلف اضرارها من الشباب والبنات؛ حيث ان لكل منهما قد تسبب مشاكل خطيرة، ومن أبرز أضرار الهرمونات للشباب، ما يلي :

1- أضرار بالكبد والكلى.

2- تضخم عضلة القلب وضعفها.

3- إرتفاع ضغط الدم.

4- زيادة نسبة الكوليسترول الضار LDL في الدم.

5- تقلب المزاج والعصبية والدخول في الأمراض النفسية.

6- الإصابة بالاكتئاب.

7- السرطانات وقد تؤدي إلى الوفاة.

8- مشاكل في انتاج الحيوانات المنوية وقد تؤدي إلى العقم.

9- نزيف الأنف.

10- تساقط الشعر وقد تؤدي إلى الصلع.

أضرار حوارق الدهون والهرمونات



وأضاف معتز القيعي، أن شكل جسم البنت يعتمد على أكثر من عامل، فهناك عوامل وراثية فيتكون شكل الجسم من شكل العظام والعضلات وتوزيع الدهون وهذا ما يجهله كثير من المدربين المروجين لـ المكملات والهرمونات؛ حيث ان شكل الجسم للفتيات لا يعتمد فقط على شكل العضلات، ولذلك فمن غير الممكن تحويل جسم التفاحة الى جسم كمثرى أو ساعة رملية وذلك التحويل يكون فقط بالعمليات الجراحية، ومن أضرار استخدام الهرمونات وحوراق الدهون للفتيات ما يلي:

1- اختلال الدورة الشهرية .

2- ظهور الشعر بكثافة في أماكن في الوجه والجسم بشكل غير طبيعي.

3- الفشل الكلوي.

4- تراكم الدهون على الكبد.

5- الوفاة في كل من الرجال والبنات.



وأفاد القيعي، بأن هناك أضرار عامة لحوارق الدهون و المكملات الغذائية والهرمونات، ومن ابرز هذه الأضرار ما يلي :

1- زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب وأمراض نفسية وعصبية.

2- رفع الضغط، مما يؤدي للإصابة بمرض السكر وتؤدي للإصابة بأمراض القلب ومشاكل في الغدة الدرقية .

3- تسبب الإصابة بالسرطان ومشاكل في الكلى والكبد.

4- الإصابة بمشاكل هضمية في القولون.

5- المعاناة من لخبطة في معدل حرق الدهون وخسارة كتلة عضلية وزيادة الوزن أكثر من المفقود بعد التوقف عن استعمالها.



وحذر القيعي، أنه يجب التركيز واختيار صالات الجيم جيدة السمعة، والتي يتواجد بها مدربين متخصصين ومعتمدين دوليا وأكفاء، لأن الهدف الرئيسي من الذهاب للجيم وممارسة الرياضة هو الحفاظ على الصحة وليس تدميرها.