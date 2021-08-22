استشاري يكشف مخاطر السمنة لدى الأطفال وطرق التخلص منها.. فيديو

كشف الدكتور أحمد السبكي ، استشاري جراحات السمنة والسكر، عن سبب السمنة عند الأطفال، موضحا أن أغلب التدخلات تكون جراحية؛ وذلك ما يسبب تأخرا عند الآباء في اتخاذ القرار، خوفا من العمليات، وهناك بعض الأسر تفكر في السكوت؛ حتى يكبر الطفل.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي ، خلال لقائه لـ برنامج " ست الستات "، المذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن السمنة تسبب مخاطر صحية كبيرة مثل التأخر في النمو ، والمجهود المنخفض ، ومخاوف متضاعفة أخرى ، مؤكدا أن " جراحات السمنة أصبحت نسبة الأمان فيها تصل لـ 100%".

وأشار " السبكي " إلى أن تكنولوجيا الأدوات الطبية أصبحت تقلل من نسبة المضاعفات والمخاطر للعمليات الجراحية .

ولفت " السبكي " إلى أن هناك حلولا مختلفة تسبق العمليات الجراحية، مثل "الكبسولة الذكية"، بدلا من محاولات الريجيم.

وأوضح أن “البلونة الذكية” تمنح الطفل الإحساس بالشبع، وهي عبارة عن بالون، يكبر حجمه داخل المعدة.