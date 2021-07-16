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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

لتجنب مخاطره .. 10 محاذير يجب أن تعلمها قبل الذهاب إلى الجيم

محاذير لا ترتكبها
محاذير لا ترتكبها أثناء الذهاب لـ الجيم

يستعد أغلب الأشخاص إلى الذهاب لـ الجيم لممارسة التمارين الرياضية لخسارة الوزن، والحصول على شكل للجسم انيق وصحي  يتناسب مع الصيف و الخروج للنزهات والعطلات على الشاطئ، وإن كنت ممن يريدون الذهاب للجيم فعليك بتجنب بعض المحاذير أثناء ممارسة الرياضة في الجيم.

 

محاذير لا ترتكبها أثناء الذهاب للجيم



وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، أن هناك بعض الأخطاء التي يمكن ارتكابها في الجيم يتسبب بالإصابة بمشاكل للجسم، حيث ان اغلبها تكون مكتسبة من معلومات خاطئة، والبعض الأخر تكون نتيجة جهل بمخاطرها.

 

دراسة: ممارسة الرياضة تحسن من فاعلية الأدوية وتتصدى للآثار الجانبية

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وأوضح القيعي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، أن ممارسة الرياضة في الجسم يجب ان يتم على أسس محددة، وذلك حتى يكون بفائدة للجسم ولا يتسبب في اضرار، والتي يمكن ان تصل في بعض الأوقات إلى الوفاة، ومن أبرز المحاذير التي يجب تجنب الوقوع فيها، ما يلي:

1- ممارسة التمارين القوية مثل تمارين المقاومة بأوزان على معدة فارغة ، وهو ما قد يؤدي إلي حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية.

2- عدم تناول الطعام بعد ممارسة التمارين الرياضية الشاقة لمدة طويلة والنوم عقب التمرين، وهو ما قد يحدث هبوطا حادًا في الدورة الدموية.

3- إهمال الإصابات و مواصلة التمرين مع وجود إصابة بالغة دون معالجتها.

4- التدخين والمشروبات الكحولية.

5- زيادة شدة التمرين مرة واحدة بدون تدريج .
 

محاذير لا ترتكبها أثناء الذهاب لـ الجيم

 

6- الهرمونات تؤدي إلى الإصابة بالكانسر وتؤدي الى الوفاة.

7- زيادة جرعات المكملات الغذائية تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

8- التمرن بأسلوب خاطئ، والذي يعمل على التحميل على المفاصل بدلا من العضلات والذي قد يؤدي إلى الإصابة.

9- تناول حوارق الدهون التي تحتوي على الكافيين بنسب عالية قد يؤدي إلى أضرار صحية مثل الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

10- اتباع أنظمة غذائية قاسية وغير مناسبة للمجهود الحركي المبذول في الجيم.

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
الجيم ممارسة التمارين خسارة الوزن الصيف التمارين القوية الدورة الدموية التدخين الهرمونات المكملات الغذائية

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