الضحكة رجعت تاني.. هنيدي يهنئ جمهور الزمالك بالدوري ال13 في تاريخه

هنأ الفنان محمد هنيدي جماهير القلعة البيضاء بفوز نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز بعد نتيجة مباراة اليوم أمام الأنتاج الحربي الذي توجت بالفوز بهدفين مقابل لا شيء.

وكتب: “الحمد الله الضحكة رجعت تاني ومبروك لنادي الزمالك العظيم ولجمهوره العظيم اللي وقف جنبه وسط كل الظروف الصعبة.. مبروك أبطال الدوري .. ”.

توج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .



وفي الدقيقة الـ6 وإحراز أحمد سيد زيزو الهدف الأول في شباك الإنتاج الحربي من خلال تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من جهة اليسار ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد سيد زيزو بتسديدة قوية لتسكن الشباك .

وفي الدقيقة 88 أحرز أشرف بن شرقي الهدف الثاني في شباك الإنتاج الحربي من خلال إستقبال عرضية ليتمكن من تسجيلها برأسيه قوية لتسكن الشباك