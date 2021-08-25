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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الجزيري يكشف عن رسالة فرجاني ساسي عقب التتويج بالدوري

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري وساسي

كشف سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، عن رسالة من فرجاني ساسي لاعب الأبيض السابق، بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وقال الجزيري خلال تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة: "تلقيت رسالة من فرجاني ساسي وقال لي (مبروك)".

وتابع: "فرجاني تواجد في النادي صحيح، كان لديه مشاكل مع الإدارة، ولكن لا ننسى أنه في يوم من الأيام ارتدى قميص الزمالك ولعب مع الفريق".

فرجاني كان قد رحل عن الزمالك إلى صفوف الدحيل القطري، بعد ما فشل مسؤولو الأبيض في تجديد تعاقده.

وأضاف: "كان هدفنا تحقيق بطولة الدوري ووفقنا في حصد اللقب، توجد منافسة شريفة وحصلنا على البطولة بعد مجهود وتعب عام كامل".

وواصل: "أحترم قرارات المدير الفني سواء شاركت أم لا، ولا أفتعل أي مشاكل، المقبل سيكون أفضل، وهناك بطولات كثيرة سنلعب على الفوز بها".

سيف الدين الجزيري الزمالك فرجاني ساسي إذاعة الشباب والرياضة الدوري المصري الممتاز

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