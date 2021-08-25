هاني حتحوت يهنئ الزمالك بعد تتويجه بالدوري

قدم الاعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج "الماتش" علي فضائية صدى البلد التهنئة للنادي الزمالك بعد حصوله على الدوري رقم 13 في تاريخه.



ونشر حتحوت صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام معلقا عليها " ألف مبروك الزمالك إدارة ولاعبين وجهازًا فنيًا، وأصدقائي الجمهور العظيم للنادي الأبيض التتويج بالدوري المصري الممتاز 2020- 2021 للمرة الثالثة عشرة في تاريخه️".



وتوج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ 13 في تاريخه عقب تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري .