نسرين طافش رفقة محمد عز من كواليس فيلم في القلب | صور

شارك الفنان محمد عز، جمهوره، بصور جديدة من كواليس أحدث أعماله الفنية، فيلم “في القلب”، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر محمد عز في الصور، رفقة الفنانة نسرين طافش، وعلق عليها قائلاً "أجمل نسرين طافش على الإطلاق".



فيلم "في القلب" يضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم الفنانة الكبيرة هالة فاخر، سوسن بدر، نسرين طافش، خالد سليم، منة فضالي، محمد عز، توني ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة إسحاق إبراهيم، وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير تصوير محمد عز العرب، ومن إخراج مرقص عادل.