سائق يُنقذ أم وطفلها من الغرق في نهر النيل بسوهاج

أنقذ سائق في منتصف العشرينات من العُمر، سيدة ثلاثينية وطفلها من الغرق بنهر النيل، حيث كانت تجلس أعلى الكورنيش الشرقي أسفل كوبري أخميم شرقي محافظة سوهاج، وتلهو مع نجلها واستدارت لالتقاط صورة سيلفي معه، لتُفاجأ بانزلاق قدميه بالنيل وسقوطه به.

لم تُفكر الأم لحظة ما بل قفزت وراء طفلها في محاولة منها لإنقاذه، ليصادف ذلك وجود الشاب (أحمد. ا. ع - ٢٤ سنه - سائق - ويقيم دائرة مركز أخميم)، والذي لم يستغرق ثوانٍ حتى قفز لينقذ الأم (ايمان. ا - ٣٠ سنه - ربة منزل - وتقيم دائرة مركز المراغة)، وطفلها (أحمد. م. م - ٣ سنوات)، من الغرق.

وبالفعل تمكن السائق بشجاعته من انقاذهما واخرجهما إلى بر الأمان بالكورنيش الشرقي بمحافظة سوهاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.