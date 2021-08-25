عامل يُصيب شقيقه بحروق نارية بسوهاج بسبب الميراث

أصيب سائق توكتوك أربعيني بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة، على يد شقيقه الذي سكب عليه البنزين ثم أشعل به النيران؛ وذلك إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما، بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوصول المدعو (عادل. م. ح - ٤٠ سنه - سائق توكتوك - يقيم مركز المراغة)، مستشفى سوهاج الجامعي، مُصابًا بحروق نارية من الدرجتين الثانية والثالثة، بانحاء متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المُصاب اتهم شقيقه المدعو (خالد. م. ح - ٣١ سنه - حاصل على دبلوم تجارة - يقيم بذات الناحية)، بسكب مادة بترولية عليه “بنزين” واشعال النيران به، إثر خلافات قائمة بينهما، على منزل بالميراث.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.