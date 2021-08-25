بارالمبياد طوكيو.. إبراهيم حمدتو يستهل مشواره في تنس الطاولة بالخسارة أمام بطل كوريا

استهل إبراهيم حمدتو لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة البارالمبي، مشواره في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل، بالخسارة أمام الكوري كاي هونج بارك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في دور المجموعات.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11 - 6، 11 - 4، 11 - 9"، في لقاء استغرق 20 دقيقة من اللعب.

ويتواجد في مجموعة إبراهيم حمدتو كل من، الكوري كاي هونج بارك، والصيني شاو شين. وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.



واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.



وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.