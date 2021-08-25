عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بارالمبياد طوكيو.. إبراهيم حمدتو يستهل مشواره في تنس الطاولة بالخسارة أمام بطل كوريا

إبراهيم حمدتو
إبراهيم حمدتو

استهل إبراهيم حمدتو لاعب المنتخب المصري لتنس الطاولة البارالمبي، مشواره في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو حتى يوم 5 سبتمبر المقبل، بالخسارة أمام الكوري كاي هونج بارك بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة في دور المجموعات. 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "11 - 6، 11 - 4، 11 - 9"، في لقاء استغرق 20 دقيقة من اللعب.

 ويتواجد في مجموعة إبراهيم حمدتو كل من، الكوري كاي هونج بارك، والصيني شاو شين. وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.

 واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية. 

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بـ 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

ترشيحاتنا

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

الداخلية تضبط 9820 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

10 ألف حالة جديدة.. أعلى حصيلة يومية من إصابات كورونا في إسرائيل

دراسة تثبت مهاجمة متحور دلتا لمن تلقوا لقاحي فايزر و مودرنا ضد كورونا

صدمة حقيقية| المتحور دلتا يهاجم من تلقوا لقاحات كورونا ويخدع جهاز المناعة

بارالمبياد طوكيو.. سامح عيد يخسر أمام بطل فرنسا في منافسات تنس الطاولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

توقعات بمد التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

موجة حارة قادمة .. الأرصاد : هذه المناطق تسجل 45 درجة مئوية

أسرة الطفلة "تيا" مولودة بعضوين تناسليين تناشد السيسي علاجها على نفقة الدولة.. شاهد

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

بعد صلاح والنني .. ميدو يعلن غياب لاعب ثالث مهم عن منتخب مصر

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ