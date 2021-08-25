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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رسميا .. مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الخميس

تنسيق الكليات 2021
تنسيق الكليات 2021

تنسيق الكليات 2021.. تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانات رسمية بشأنه بشكل مستمر لتعريف طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالجامعات بكل ما هو جديد أولا بأول.

وعن اخر اخبار تنسيق الكليات 2021 ،  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري ، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

ومن جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع تنسيق الكليات 2021  الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غد الخميس.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية تنسيق الكليات 2021 الإلكتروني طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمي بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بمعامل تنسيق الكليات 2021 .

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق في تمام السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

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