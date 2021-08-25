أستاذ قسم الصدر يحذر من وجود المتحور دلتا فى الموجة الرابعة.. شاهد

قال دكتور أيمن سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بجامعة القاهرة، إن حالات فيروس كورونا بدأت تتزايد من جديد تدريجيا، لافتاً إلى أن هذا الأسبوع يسجل أكبر عدد من الإصابات فى العيادات والمستشفيات.

وأضاف أيمن سالم، خلال حواره ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية إم بى سى مصر ٢، أن الموجة الرابعة مثل حالات كورونا المعتادة بدرجاتها وشديتها، ومتوقعين أن يكون فيها المتحور دلتا الموجود فى كل العالم الآن والمنتشر فى الهند.

وفى سياق آخر، قال الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الصدر بجامعة القاهرة ، أنه منذ بداية شهر يناير الماضى رصدنا بداية تراجع حالات إصابات فيروس كورونا وهذا يختلف عن ما رأيناه في الموجة الاولى مؤكدا ان الموجة الأولى كان يصل فيها عدد الإصابات في اليوم الواحد إلى 1300 إصابة .

واضاف ايمن السيد خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة " المذاع علي قناه " المحور " ، زيادة الإصابات في الموجة الثانية ظلت مرتفعة لمدة 3 ايام فقط ثم تراجع بعد ذلك وهذا تم رصدة من قبل وزارة الصحة.

واوضح أيمن السيد ، في الموجة الاولى من التعامل مع فيروس كورونا كنا نقوم بحجز جميع الحالات في المستشفى المصابة بالفيروس سواء خفيفة او متوسطة او شديدة الخطورة اما الان اصبح لدينا خلفية وخبرة كبيرة في التعامل مع الفيروس .