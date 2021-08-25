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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 16 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بأسوان

حادث - أرشيفية
حادث - أرشيفية

تعرض 16 شخصاً اليوم الأربعاء لإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل أجرة "كبوت" بطريق أسوان الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية السباعية التابعة لمركز إدفو.

وكانت  مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق قد تلقى بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل أجرة "كبوت" بطريق أسوان الصحراوي أمام مدخل قرية السباعية ، وعلي الفور تم الدفع بـ 8  سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 16 شخصاً، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو لتلقي العلاج اللازم ، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وكان قد التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ ، والمهندس محمد على وكيل وزارة الرى .

وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة الرى لتلبية مطالب المواطنين والعمل على إيجاد الحلول الجذرية لأى مشاكل أو تحديات طارئة سواء للمزارعين أو لمرشحات ومحطات مياه الشرب طبقاً للتنسيق الذى تم بين المحافظ والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أثناء زيارته الأخيرة لأسوان .

وطالب محافظ أسوان بأهمية توفير مركز صيانة متخصص لسرعة إصلاح وصيانة الوحدات والطلمبات الخاصة بمحطات الرى لتكون مدعمه بقطع الغيار والزيوت وأطقم الصيانة نظراً لبعد المسافة بين أسوان وهذه المراكز المتواجدة في الوجه البحرى مما سيعمل على إنجاز هذه الأعمال في أقل وقت ممكن ، وبالتالي تخفيف المعاناة عن أهالي القرى الواقعة في نطاقها المحطات .

من جانبه كشف رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن أنه خلال الأيام القادمة سيتم طرح محطتى طلمبات قسطل وقورته للرى للإحلال والتجديد أو الإنشاء الجديد لتجديد الوحدات والطلمبات داخل هذه المحطات من أجل الوفاء باحتياجات مواطني قرى مركز نصر النوبة وكوم أمبو ، وهو الذى سيتوازى مع إحلال وتجديد الوحدات والطلمبات بمحطة بلانة ودعمها بـ 2 وحدة للطوارئ .

ولفت المهندس محمد عبد العاطى إلى أنه تم تنفيذ أعلى معدلات للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الرى على مستوى الجمهورية داخل محافظة أسوان بإجمالى 176 عملية ، وخاصة مع وجود 138 محطة طلمبات على مستوى المحافظة تقوم برى زمام أراضٍ زراعية تصل لأكثر من 300 ألف فدان.

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