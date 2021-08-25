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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم تحميل تطبيق تيك توك وتحصيل الأرباح منه؟ الأزهر يرد

تطبيق تيك توك
تطبيق تيك توك

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، على السؤال الذي يشغل بال الكثير من الشباب "ما حكم تحميل تطبيق تيك توك وتحصيل الأرباح منه؟

وقال الشيخ محمد العليمي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تطبيق تيك توك ، له استعمالان، فمن استخدمه في الخير له الثواب ومن استخدمه في الشر عليه الذنب، منوها أنه في حالة إذا كان هذا التطبيق يستخدم فقط في المحرمة ، فوقتها يحرم تنزيله ويحرم تحقيق أرباح من خلاله.

وأشار إلى أنه إذا تيقن الإنسان أنه لن يتضرر بالضرر الناتج من تطبيق تيك توك، ويحسن استخدامه في الأمور المباحة، فيجوز له التحميل مع الكراهة.

وأضاف، أن التطبيق لو كان غالبه النفع وقليله الضر، فلا حرج في تنزيله ، منوها أنه بالنسبة لتحصيل أرباح من تيك توك ، فإذا كان هذا الأمر لا يصطدم بالقوانين المنظمة لهذه الأمور ولا يترتب عليه مفسدة فلا حرج في تحصيل هذه الأموال.

دار الإفتاء على تيك توك

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن “التيك توك” واحد من التطبيقات المنتشرة، مؤكدا أن هذا التطبيق له سمات خاصة لنشر الفيديوهات وسيتم مراعاة الفتاوى التي ستبث على التطبيق.

وأضاف عمران خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه سيتم مراعاة  مدة الفيديو ونوعية الأسئلة وطريقة الإجابة عليها وتعامل علماء الفتوى مع هذه الأسئلة، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون كم كبير من الفيديوهات علي التطبيق.

 

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على عقل المواطنين، ولذلك تم عمل حساب على التيك توك.

تيك توك تطبيق تيك توك تحصيل الأرباح الأزهر الأمور المباحة دار الإفتاء

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