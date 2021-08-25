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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سيتي إيدج تتعاقد مع شركة لإدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ممشى مصر

ممشى أهل مصر
ممشى أهل مصر

أعلنت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، –كممثل لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة لمشروع ممشى مصر - خلال مؤتمر صحفي عن تعاقدها مع إحدى الشركات لإدارة وتشغيل الجزء التجاري بمشروع "ممشى اهل مصر" الذي يعتبر متنزها جديدا يتوج جمال ضفاف النيل الشرقية، ويثرى تاريخه الخالد، بمشروع تنموي متكامل وذلك لفترة 9 سنوات، هي مدة التعاقد والتي تبدأ بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الأولى بطول 1.8 كم والمطلة على منطقة الفنادق والتي تقع بين كوبري إمبابة وكوبري 15 مايو.  


ويتضمن العقد المبرم، إدارة ممشي أهل مصر السياحي، بما يشمله من أنشطة تجارية وسياحية وترفيهية وخدمية من مطاعم وكافيتريات ومحلات وأماكن ترفيهية وجراجات وأماكن للجلوس الخاصة باستقبال زوار الممشى بالإضافة الى العديد من الأنشطة الأخرى مثل المسرح الترفيهي، وأماكن انتظار للسيارات ومرسى نهري ومنطقة خدمات مكشوفة. بالإضافة الى، مجموعة من المساحات الإعلانية بطول الممشى على المستويين وشاشات لعرض اهم الاحداث الوطنية والرياضية ليشمل المشروع فعاليات ترفيهية ووطنية وعالمية على مدار العام.

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كما أن المشروع عبارة عن ممشي عام يطل على نهر النيل ومفتوح لجميع افراد الشعب ضمن خطة الدولة لتطوير القاهرة وخلق مساحات عامة واسعة للترفيه والسياحة والتسوق. يحتوي على ممشى علوي بعرض 4.5 متر، وأخر سفلى بعرض 6.5 متر ومساحة اجمالية 7,066 متر مربع، تحتوي على 90 محل ومطعم وكافتيريا، مسرح مفتوح بمساحة 434 مترا مربعا، به 3 مدرجات بأجمالي طول 315 مترا مربعا ويتسع لـ 1,240 زائرا، كما يضم 300 كشك لأنشطة خدمية وتجارية اجنبية وعربية، و3 دورات مياه.

وصرح أشرف سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري " أن ممشي أهل مصر يحقق بعدا اجتماعيا مهما وفقا لتوجهات الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التنمية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030، بما في ذلك تطورات هذه الرؤية والتي ترتبط حاليا باسم الجمهورية الجديدة، وذلك فيما يتعلق بخطط وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتحقيق الهدف القومي من المشروع كممشى سياحي يطل على نهر النيل، وبما يهدف اليه من خلق وجهة سياحية وترفيهية واستثمارية كبرى للمصريين."


وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري " يمثل التعاقد مع جزء من خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مدينة القاهرة.  لقد كان لدينا توجه عام بإسناد إدارة المشروع وتشغيله الى شركة كبرى مثل الشريك التي ستقوم بتطبيق أحدث المعايير العالمية والسياحية لإتاحة تجربة جديدة للمصريين والأجانب، عن طريق الاستعانة بالعلامات التجارية المحلية والعالمية الكبرى وإقامة الأنشطة الترفيهية والفاعليات الثقافية والموسمية."

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المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممشى أهل مصر المجتمعات العمرانية الجديدة

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