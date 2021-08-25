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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس بعثة مصر في طرابلس يجري سلسلة لقاءات مع وزراء من الحكومة الليبية|صور

رئيس بعثة مصر في
رئيس بعثة مصر في طرابلس يلتقي عدد من وزراء الحكومة الليبية

التقى السفير تامر مصطفى، رئيس بعثة مصر في طرابلس بعدد من وزراء الحكومة الليبية، من بينهم وزراء الخارجية، والتخطيط، والنفط والغاز، والإسكان، والعمل، والاقتصاد، في إطار تعزيز العلاقات بين مصر وليبيا. 

وتطرقت اللقاءات إلى مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل مواصلة العمل نحو تعزيزها، فضلًا عن الترتيبات الخاصة بإعادة افتتاح سفارة مصر في طرابلس، وكذلك القنصلية في بنغازي تأكيدًا على استمرار دعم مصر للاستقرار في ليبيا. 

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كما تم التباحث كذلك حول عملية الإعمار في ضوء الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها مصر، وإمكانات الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات، وذلك على ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة الإمكانات في هذا الشأن. 

كما تم التطرق إلى الجهود المصرية في دعم مكافحة وباء كورونا واستمرار الجسر البري لنقل الأوكسجين السائل من مصر إلى كافة المناطق الليبية تحت إشراف وزارة الصحة الليبية.

وتناولت هذه اللقاءات التأكيد على دعم مصر لليبيا، وبذل كافة المساعي للعمل على تنفيذ خارطة الطريق والاستحقاقات المنصوص عليها، وصولاً إلى إقامة الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر المقبل.
 

رئيس بعثة مصر في طرابلس يلتقي عدد من وزراء الحكومة الليبية
رئيس بعثة مصر في طرابلس يلتقي عدد من وزراء الحكومة الليبية
رئيس بعثة مصر في طرابلس يلتقي عدد من وزراء الحكومة الليبية
رئيس بعثة مصر في طرابلس يلتقي عدد من وزراء الحكومة الليبية
رئيس بعثة مصر في طرابلس يلتقي عدد من وزراء الحكومة الليبية
رئيس بعثة مصر في طرابلس يلتقي عدد من وزراء الحكومة الليبية
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