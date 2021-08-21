حتيته: التعاون بين رئيس حكومة ليبيا وقائد الجيش يزيل الكثير من العقبات

قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، إن أي تفاهم بين رئيس الحكومة الليبية وقائد الجيش الوطني الليبي يعني انتهاء المشكلة الليبية والدخول في مرحلة استقرار حقيقية ومرحلة تنمية والموافقة على الميزانية واجراء الانتخابات .



وأضاف عبد الستار حتيتة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" التعاون بين رئيس الحكومة الليبي وقائد الجيش الوطني الليبي يزيل الكثير من العقبات من أجل حل الأزمة الليبية ".

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وتابع عبد الستار حتيتة :" الجماعات الفوضوية لا تحب الجيش الوطني الليبي في ليبيا، والتوصل لحل وسط بين الحكومة الليبية والجيش الليبي مؤشر طيب لمصلحة ليبيا ".

واكمل عبد الستار حتيتة :" لا نفقد الثقة في الأخوة الليبيين على الرغم من تواجد عراقيل كثيرة ولكن هناك امل لتكاتف الليبيين وتقديم تنازلات من كل جانب من اجل مصلحة ليبيا ".

