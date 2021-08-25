طريقة عمل سلطة الطحينة للشيف أميرة شنب

تعد سلطة الطحينة من أكثر الأكلات الجانبيه شيوعا حيث يتم تقديمها بجوار الكثير من الأطعمة والأطباق الرئيسية من بينها اللحوم والأسماك والفراخ هذا إلى جانب أن البعض يحب تناولها مع الفول والأطباق الشعبية.

نقدم لكم طريقة عمل سلطة الطحينة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سلطة الطحينة:



2 كوب من السمسم

2 كوب من الدقيق الأبيض

كوب من زيت طهي

كمون مطحون

ثوم مفروم

عصير ليمون

بقدونس طازج مفروم “ حسب الرغبة ”

خل

ماء

ملح

طريقة عمل سلطة الطحينة:

* في البداية قومى بتحميص السمسم على نار هادئة في طاسة بها القليل من الزيت .

* بعد ذلك ضيفيي السمسم فى الكبة واخفقيه جيدا حتى يصبح مثل قوام العجينة ومتجانس تماما ثم أضيفي الزيت.

* استمرى فى الخلط ثم ضيفى الدقيق بشكل تدريجي على عجينة السمسم والزيت حتى تحصلي على القوام المطلوب ويمكنك إضافة البقدونس المفروم في النهاية على وجه سلطة الطحينة.

