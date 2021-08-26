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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع القطار الكهربائي.. ووزيري: نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
  • وزير النقل:
  • المشروع يعد بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة
  • نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر
  • تسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من الحوادث
  • مشروع القطار الكهربائي السريع يتم تنفيذه بطول 620 كم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع القطار الكهربائي السريع “العين السخنة / العاصمة الإدارية/ العلمين / مطروح”، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، واللواء حسام الدين مصطفي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس علاء مصطفي، مساعد وزير النقل لشئون المكتب الفني.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الموقف التنفيذي لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة / العاصمة الإدارية/ العلمين / مطروح)، الذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير خدمات نقل جماعي بين المحافظات علي أعلي مستوي.

وأوضح وزير النقل أن المشروع يعد بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة، والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر، وستساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي، وتسهيل حركة تنقل المواطنين، والحد من الحوادث، وذلك من خلال التوسع في إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي، تتميز بكونها سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف من الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتسهل وتنشط حركة التجارة عن طريق الربط بين موانئ البحر الاحمـر والبحر المتـوسط.

ولفت وزير النقل إلى أن مشروع القطار الكهربائي السريع يتم تنفيذه بطول 620 كم وبإجمالي (21) محطة إقليمية؛ منها (8) محطات سريعة للربط بين محافظات (السويس – القاهرة – الجيزة – المنوفية – البحيرة – الاسكندرية – مطروح).

وأوضح المهندس كامل الوزير أنه تم تحديد مسار القطار السريع وفقاً لعدد من الأسس والاعتبارات، أبرزها اختيار أقصر طول ممكن للمسار، وفي الوقت ذاته خدمة أكبر عدد من المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبالتالي خدمة أكبر عدد من المواطنين لتحقيق البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمشروع، بالإضافة إلى مراعاة ربط المسار بوسائل النقل الحضارية الأخرى؛ لربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية (القطار الكهربائي الخفيف / المونوريل / القطار الديزل).

وتناول وزير النقل بالشرح المراحل التنفيذية لقطاعات المشروع، مشيرا إلى تقدم أعمال الردم والحفر والقطع بقطاع شرق النيل (العين السخنة/ العاصمة الإدارية/ حلوان) بطول 120كم، بالإضافة إلى تنفيذ 7 كباري، ونفقين، و93 بربخا في هذا القطاع، وتنفيذ 75 عملا صناعيا بقطاع غرب النيل (البدرشين/ أكتوبر/ وادي النطرون/ برج العرب/ الإسكندرية/ العلمين/ مطروح) بطول 400 كم، والتي تضمنت أعمال تطهير المسار وتجهيز الموقع، والجسات الاستكشافية، وإزالة التعديات، والتسويات.

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