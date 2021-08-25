بدلا من حفل التخرج.. مستشفى الهلال تتسلم جهاز الغسيل الكلوي من الدفعة 27 طب سوهاج

تسلمت مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج جهاز الغسيل الكلوي، من الدفعة 27 بكلية الطب البشري جامعة سوهاج، حيث قرر الطلاب أن يكون هذا الجهاز بديلاً لحفل التخرج؛ لينتفع به المرضى.

وقال الدكتور محمد احمد حسن، أحد طلاب الدفعة 27 بكلية الطب البشري، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن سعر هذا الجهاز 180 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن طلاب الدفعة تجمعوا حول الفكره في تقديم عمل إنساني يوثق لهم تخرجهم و قد ساعدهم الكثير من طلاب كليه الطب بكل السنين المختلفه.

وأوضح "حسن" أن أولياء أمور الطلاب قد شاركوا ابناءهم تلك الفرحة بتخريجهم في كلية الطب، وساهموا بمبالغ مالية من ثمن شراء جهاز الغسيل الكلوي، حتى استطاعت الدفعة 27 استكمال المبلغ كاملاً لشراء الجهاز.

وأضاف أنه تم تسليم جهاز الغسيل الكلوي إلى مستشفى الهلال منذ قليل، وأنه سوف يتم تركيب الجهاز غدًا الخميس الموافق 26 من أغسطس الجاري.