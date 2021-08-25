عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدلا من حفل التخرج.. مستشفى الهلال تتسلم جهاز الغسيل الكلوي من الدفعة 27 طب سوهاج

تسليم جهاز الغسيل
تسليم جهاز الغسيل الكلوي إلى مستشفى الهلال بسوهاج

تسلمت مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج جهاز الغسيل الكلوي، من الدفعة 27 بكلية الطب البشري جامعة سوهاج، حيث قرر الطلاب أن يكون هذا الجهاز بديلاً لحفل التخرج؛ لينتفع به المرضى.

وقال الدكتور محمد احمد حسن، أحد طلاب الدفعة 27 بكلية الطب البشري، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن سعر هذا الجهاز 180 ألف جنيهًا، مشيرًا إلى أن طلاب الدفعة تجمعوا حول الفكره في تقديم عمل إنساني يوثق لهم تخرجهم و قد ساعدهم الكثير من طلاب كليه الطب بكل السنين المختلفه.

مركز الإبداع التكنولوجي ينظم معسكرا تدريبيا للباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة سوهاج

وأوضح "حسن" أن أولياء أمور الطلاب قد شاركوا ابناءهم تلك الفرحة بتخريجهم في كلية الطب، وساهموا بمبالغ مالية من ثمن شراء جهاز الغسيل الكلوي، حتى استطاعت الدفعة 27 استكمال المبلغ كاملاً لشراء الجهاز.

وأضاف أنه تم تسليم جهاز الغسيل الكلوي إلى مستشفى الهلال منذ قليل، وأنه سوف يتم تركيب الجهاز غدًا الخميس الموافق 26 من أغسطس الجاري.

سوهاج مستشفي حفل الطب دفعة

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

ترشيحاتنا

إسرائيل تبيع تسلا بأعلى سعر عالميا.. ما السر؟

النني يقود تشكيل أرسنال أمام وست بروميتش في كأس الرابطة

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

الإمارات تعلن موقفها من قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب

خالد الجندي: العقيدة اختيار العبد والله وحده يحاسب عليها .. فيديو

حادث وسرقة وعملية جراحية.. تفاصيل 6 أيام صعبة في حياة عفاف مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

بعد ارتباط اسمه بالأهلي .. المقاولون العرب يحسم مصير رحيل عماد النحاس

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ