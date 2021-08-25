محافظ الإسكندرية يعلن مفاجأة للباعة الجائلين

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك تطويرا كبيرا فى ميدان محطة مصر، وسيكون هناك مواقف لـ الأتوبيسات، و الملاكي، و الباص، وسيكون هناك أماكن للمحلات.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن هناك حوالى 500 فرش، وسوق للباعة وسيكون حضري كأحدث أسواق أوروبا.



ولفت إلى أن السوق سيكون ثلاثة أدوار، و أن الوزارة قامت بحصر الباعة، وسيكون لهم أماكن، وذلك للقضاء على العشوائيات.



وأشار إلى أن ما يتم سيقضى على الزحام المروري، وعلى العشوائيات، وأكد أن تطوير محطة مصر سيكون فى عام واحد.



قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن 85% من أصحاب الأبراج المخالفة تقدموا بـ طلبات للتصالح ويتم الفحص وتقدير قيمة الغرامة ومن يتحملها، مضيفا أن المحافظة تتعامل مع الأزمة بكل حزم وحسم.



وأضاف محمد الشريف، أن لدينا 66 شاطئا منها شاطئ مجاني بالكامل و7 شواطئ بسعر رمزي 5 جنيهات، لافتا إلى أنه لا نسمح بفرض إتاوات وهذا العصر انتهى في المحافظة.



وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن لا يوجد بائع متجول ولا إكراميات ولا بقشيش في شواطئنا، لافتا إلى أن الشاطئ المجاني ضرب أسعار الشواطئ المؤجرة.



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن الشواطئ المجانية نقدمها خدمة لأهالينا البسطاء وغير القادرين، مشيرا إلى أن يوجد فنادق تحجب رؤية البحر لكننا لن نستطيع إزالة فندق قيمته 2 مليار جنيه.



فيما قال الإعلامي أحمد موسى، إن شواطئ محافظة الإسكندرية الأجمل في العالم، مضيفا أن الشواطئ العام الحالي كاملة العدد ومختلفة عن الأعوام السابقة وخاصة العام الماضي.



وأضاف أن محافظة اسكندرية للجميع وللغني والفقير والجميع يأتي لها ليقضي فيها أياما رائعة ليلا ونهارا، مستدركا أن حالة الجو في غاية الروعة في محافظة الإسكندرية.



وأكد أن الدولة تتعامل مع أزمة المباني المرتفعة بشكل غير مخطط، مشيرا إلى ان هناك تطويرا كبيرا في الإسكندرية.



وتابع أن لأول مرة سيتم عمل مترو أنفاق ويكلف 2 مليار يورو، لافتا إلى ان المشروعات في الإسكندرية ستبهر كل الشعب المصري، ومنظومة نقل حديث يتم تنفيذها في الإسكندرية.