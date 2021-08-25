محمد الشريف: الرئيس وفر المليارات لتطوير الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن شارع مصطفى كامل من أهم الشوارع ويقطن فيه مئات الآلاف، مؤكدا أنه يزور تلك المناطق ويستمع لـ شكاوى المواطنين.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن المحافظة قامت بإزالة معارض السيارات والمحلات المخالفة فى شارع مصطفى كامل.



ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر المليارات لتطوير الإسكندرية بالإضافة إلى ما تنفقه المحافظة من مواردها الداخلية.



وأشار إلى أن الشواطئ التى كان يتم تأجيرها بـ 2 مليون جنيه ثم تضاعف بـ 8 ملايين جنيه والعائد لصالح المواطنين فى الإسكندرية.



