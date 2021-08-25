مشهد وقف أحمد موسى "مندهش" أمامه في جولة بالإسكندرية| شاهد

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك أكثر من مليون زائر للمحافظة في اليوم الواحد، وفى الأعياد يصل العدد لـ 12 مليونا.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن المحافظة تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين، ويتم تسهيل كل شيء للمواطنين.



وفى أثناء المرور على الشواطئ، شاهد أحمد موسى العدد الكبير للمواطنين والسياح على الشواطئ، وقال : " الله على المنظر الجميل.. وعدد المواطنين على البحر".



ولفت أحمد موسى أن هذا المشهد جميل جدًا ورائع" ويعود بالنفع على الدولة".

