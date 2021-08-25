موقف إنساني.. محافظ الإسكندرية يحقق مطلب مواطن من ذوي الهمم ..فيديو

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع التطويرات والجهود المبذولة تستهدف تحقيق مطالب المواطنين من أبناء الإسكندرية، قائلا “يستحقون كل الأشياء التى تتم فى المحافظة”.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على توفير كل سبل الدعم للمواطنين.

وفى أثناء الجولة، توقف الإعلامي أحمد موسى، ومحافظ الإسكندرية للحديث إلى أحد المواطنين من ذوى القدرات.

ولفت المواطن إلى أن المحافظة أصبح بها شواطئ لـ المواطنين من ذوى القدرات الخاصة الذين أصبحوا لا يشعرون بوجود فارق.

وأشار المواطن إلى أن محافظ الإسكندرية تدعم ذوى القدرات بكل شيء وتستجيب لجميع المطالب.

وطالب المواطن من المحافظ على الهواء "نفسى فى كشك.. ورد المحافظ هوفر ليك مكان فى ميدان محطة مصر أو فى أى سوق بالمحافظة.. لكن سوق منفرد ليك صعب".

وخاطب المحافظ، المواطن، قائلا "تعالى المحافظة، وقول انا اللى كنت فى برنامج أحمد موسى، ووعد هوفر ليك مكان".