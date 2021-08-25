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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بها 200 ألف جرعة.. طائرة جزائرية تصل مطار تونس قرطاج الدولي

تونس
تونس

استقبل مطار تونس قرطاج الدولي، مساء اليوم، طائرة جزائرية على متنها 200 ألف جرعة من اللقاحات  ضد فيروس كوفيد-19.

كما تسلمت تونس 80 مكثف اكسجين ومستلزمات صحية منحتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  في إطار دعم جهودها لمكافحة هذه الجائحة بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية .

وقال البيان : تتوجه رئاسة الجمهورية بجزيل الشكر وبالغ التقدير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على مواصلة المدّ التضامني النبيل الذي يعكس متانة علاقات الأخوة التاريخية بين البلدين ويزيد في ترسيخ قيم التآزر والإيثار القائمة بين الشعبين الشقيقين.

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وأضافت الرئاسة التونسسة :  تم تسلم هذه التلاقيح والمعدات بحضور  عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والسيد علي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية،  عزوز باعلال، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس. 

تونس فيروس كورونا لقاحات رئاسة الجمهورية مطار تونس قرطاج

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