محافظ الإسكندرية: لدينا مخزون من السلع يكفي 6 أشهر

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن أن أربعة آلاف ونصف طن قمامة يتم جمعها يوميًا، مشيرا إلى أنها تصل إلى سبع آلاف طن يوميا في الصيف.



وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أن آلاف العربات تقوم بجمع القمامة يوميا وتنقلها لمحطات وسيطة ثم إلى المدافع الصحية بمنطقة الحمام، مشيرا إلى أنه يتم التخلص الآمن من القمامة والبعض يحول إلى مصانع لتدوير القمامة.



ولفت إلى أن مدفن الناصرية هو الوحيد على مستوى الجمهورية الذي يقوم بالتخلص من النفايات الخطرة، موضحا أنه أنشأ منذ 20 سنة بمنحة أجنبية.



وتابع أن مدفن الناصرية آمن تماما ويتم التفتيش عليه يوميا من وزارتي البيئة والصحة وهو يشبه قرية صغيرة محاطة بأسوار عالية.



وفيما يتعلق بتوفير السلع التموينية، أكد أنه يتابع يوميا مع مدير التموين توفير السلع، مضيفا أن المحافظة لديها مخزون يكفي لمدة 6 أشهر.



وأكمل أن المخزون من اللحوم يكفي لمدة شهرين والدواجن لمدة شهرين.



واستطرد قائلا: «لا يوجد مواطن يشكو من نقص السلع التموينية»، مردفا أنه يتم استهلاك كميات كبيرة من السلع يوميًا.