الآثار: الأقصر ستتحول لأكبر متحف مفتوح في العالم



قال مصطفى الصغير مدير عام آثار معبد الكرنك والمشرف على طريق الكباش، إن مشروع طريق المواكب الكبرى بالأقصر اوشك عى الانتهاء بنسبة 97%، مضيفا: أعمال الترميم الخاصة بـ معبد الكرنك وطريق الكباش تتم على قدم وساق.



وأكمل “مصطفى الصغير” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، : خلال افتتاح طريق المواكب الكبرى ، سيتم ربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر وطريق الكباش، لتصبح الاقصر حينها أكبر متحف مفتوح في العالم.





وأضاف هناك اهتمام كبير وواضح بالآثار، ولهذا تم تطوير كافة المباني المحيطة بطريق الكباش، متابعا: هناك تكام واضح بين وزارة الآثار ومحافظة الأقصر والطرق والكباري.

وأوضح أن مشروع الهوية المصرية يعد من أهم المشاريع القومية التي تتم داخل محافظة الأقصر.





