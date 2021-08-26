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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان حسين أبو حجاج يرفع الأذان من أحد مساجد بني مزار في المنيا .. فيديو

صدى البلد

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للفنان حسين أبوحجاج وهويرفع الأذان من أحد مساجد بني مزار في المنيا .

 

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

 

جذاك الله خير أحسنت - الله يعطيه الصحة و يبارك بعمره - الله ماشاء الله صوته جميل ربنا يجازيه كل خير
 

ويذكر ان قال الفنان حسين أبو حجاج، إن أقرب الفنانين له هما : الفنان هاني رمزي أبن بلدي وكان ليه الفضل بعد ربنا في دخولي التمثيل، وأحمد مكي، وأحمد أدم وأشرف عبد الباقي، معقبا : "كلهم حبايبي وناس حلوين أوي".

وأضاف "أبو الحجاج" خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن كل نجوم الكوميديا الذين عملت معهم يكنون لي الحب، متابعا: "لما بشتغل مع نجم من دول بيقابلوني بالأحضان وكلهم بيقولولي بنحبك أوي".

وتابع: انا محبوب من ناس كتير أوي، وطبعا فريق عمل الكبير أوي، والمجموعة نفسها احنا اشتغلنا مع بعض 5 سنين، مشددا على الحب المتواجد بينه وبينهم.

وأشار إلى أن أكثر عمل أثر عليه هو فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ثم دوره في فيلم الناظر "ميخا"، وبعدها دوره في مسلسل الكبير أوي "أشرف" اللي غطى على كل الشخصيات".

وواصل قائلا: في كواليس مسلسل الكبير أوي كنا بنقعد مع بعض ونهزر مع بعض، كان في حب أسرة بتتعامل مع بعضها وكان فيه تفاهم وحب.

وأضاف أن أدواري بتبقي خير، بس الشكل هو اللي شرير، بس انا أقل واحد شرير في الحقيقة، لافتا إلى أنه عرض عليه دور للتخلص من شخصية الشرير ولكنه رفض.

حسين أبوحجاج

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