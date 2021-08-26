نادي إسباني يتابع محمود حمدي الونش مع الزمالك.. فيديو

كشف مدحت عبد الهادي مدرب نادي الزمالك الأسبق، أن هناك نادٍ إسباني يتابع محمود حمدي الونش مدافع القلعة البيضاء بعد تألقه بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار: "أصدقائي في فرنسا كانوا يسألونني عن الونش، وهناك نادٍ في إسبانيا يتابعه".

وأكمل: "أنا أتمنى أن يحترف الونش في نادي كبير، ليس في الخليج، ولكن في أوروبا".

وتابع: "الونش أفضل مدافع في إفريقيا، ونجح في تطوير نفسه بشكل كبير جدًا خلال الفترة الماضية، والدليل اختياره مع منتخب مصر الأولمبي في طوكيو 2020".

واختتم: "الونش سيكون واجهة مشرفة للكرة المصرية حال احترافه بأوروبا، وسيتفوق على كافة المدافعين في جيله أو في الأجيال السابقة".