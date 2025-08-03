قبل المشاركة في الأفروباسكت.. وزير الرياضة يلتقي منتخب مصر لكرة السلة بحضور عمرو مصيلحي

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحضور الأستاذ عمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وأعضاء مجلس الادارة، بمنتخب مصر لكرة السلة، وذلك قبل خوضهم منافسات بطولة الأفروباسكت 2025.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاعبي المنتخب الوطني أن المشاركة مع منتخب مصر يمثل شرف لكل لاعب وواجب وطني تجاه الوطن مثل التجنيد فى القوات المسلحة .

مؤكداً على دعم الدولة الكامل للمنتخبات الوطنية و حرص الوزارة على متابعة استعدادات أبطال مصر وتوفير كافة سبل الدعم اللازم لهم لتحقيق أفضل النتائج في المحافل القارية والدولية.

وحرص جميع لاعبي المنتخب على التأكيد على ما ذكره الوزير وحرصهم على رفع علم مصر عاليا خفاقا فى شتي المناسبات.



ومن المقرر ان يخوض المنتخب الوطني منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر إقامتها فى أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل.