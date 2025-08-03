تراجع فاركو عن التعاقد مع حازم أسامة بسبب خلاف مالي

شهدت الساعات الماضية تراجع نادي فاركو عن إتمام صفقة ضم حازم أسامة جناح الزمالك، رغم موافقة النادي الأبيض على رحيله، وذلك بسبب خلافات مالية بين الطرفين.

وكان الزمالك قد قام بتمديد عقد اللاعب لمدة موسمين مؤخراً، ومن المنتظر أن ينتظم حازم في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة، بعد فشل انتقاله للنادي السكندري.

ويستأنف الفريق تدريباته غداً الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة المقبل على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.