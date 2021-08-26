أخبار التكنولوجيا.. حيلة بسيطة تساعدك على معرفة من زار بروفايلك على الفيسبوك.. مايكروسوفت تستلهم 5 تقنيات جديدة لنظام ويندوز 11

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

قارن كثيرون ما بين نظام تشغيل شركة مايكروسوفت Microsoft، الجديد Windows 11 الذي أعلنت عنه خلال العام الحالي 2021، ونظام تشغيل أجهزة آبل macOS، ونظام تشغيل جوجل ChromeOS، على الرغم من أن نظام تشغيل الأجهزة المكتبية المرتقب لن يكون نسخة من تلك الأنظمة، ولكن تستعير الشركة الأمريكية القليل من مزايا منافسيها.

طريقة آمنة بنسبة 100%.. حيلة بسيطة لمعرفة من زار صفحتك الشخصية على فيسبوك

يعد موقع فيسبوك Facebook، هو أكبر شبكة اجتماعية للتواصل الاجتماعي على الإطلاق، ويتم استخدامه بشكل شائع لعرض منشورات مثل: الأخبار والصور والحالات وما إلى ذلك، كما يمكنك أيضا استخدامه للدردشة ومشاهدة مقاطع الفيديو أو البث المباشر، باختصار إنه تطبيق كامل تماما.

ببطارية كبيرة ومعالج قوي.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 8i

تستعد شركة ريلمي Realme الصينية، لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Realme 8i، جنباً إلى جنب هاتف Realme 8s، بميزانية محدودة، المحببة للفئة الشبابية، والمتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

بكاميرا مذهلة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي HUAWEI nova 8 في السعودية

كشفت شركة هواوي Huawei، عن قرب إطلاق أحدث هواتف سلسلة نوفا المميزة، والذي يدعى HUAWEI nova 8، حيث من المقرر أن يتوفر للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية قريبا.

بمستشعر بصمة مدمج بالشاشة.. جوجل تدعم هواتف سلسلة Pixel 6 بتقنية جديدة

تستعد شركة جوجل Google، لإطلاق سلسلة هواتف Pixel 6 الذكية قريبا، وكشف الرئيس التنفيذي لقسم أندرويد في الشركة الأمريكية عن خطتها لدعم الإصدارات القادمة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.