عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. حيلة بسيطة تساعدك على معرفة من زار بروفايلك على الفيسبوك.. مايكروسوفت تستلهم 5 تقنيات جديدة لنظام ويندوز 11

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

 

مستوحاة من آبل.. مايكروسوفت تستلهم 5 تقنيات لنظام ويندوز 11

قارن كثيرون ما بين نظام تشغيل شركة مايكروسوفت Microsoft، الجديد Windows 11 الذي أعلنت عنه خلال العام الحالي 2021، ونظام تشغيل أجهزة آبل macOS، ونظام تشغيل جوجل ChromeOS، على الرغم من أن نظام تشغيل الأجهزة المكتبية المرتقب لن يكون نسخة من تلك الأنظمة، ولكن تستعير الشركة الأمريكية القليل من مزايا منافسيها.

 

طريقة آمنة بنسبة 100%.. حيلة بسيطة لمعرفة من زار صفحتك الشخصية على فيسبوك

 

يعد موقع فيسبوك Facebook، هو أكبر شبكة اجتماعية  للتواصل الاجتماعي على الإطلاق، ويتم استخدامه بشكل شائع لعرض منشورات مثل: الأخبار والصور والحالات وما إلى ذلك، كما يمكنك أيضا استخدامه للدردشة ومشاهدة مقاطع الفيديو أو البث المباشر، باختصار إنه تطبيق كامل تماما.

 

ببطارية كبيرة ومعالج قوي.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme 8i

تستعد شركة ريلمي Realme الصينية، لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Realme 8i، جنباً إلى جنب هاتف Realme 8s، بميزانية محدودة، المحببة للفئة الشبابية، والمتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

بكاميرا مذهلة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي HUAWEI nova 8 في السعودية

 

كشفت شركة هواوي Huawei، عن قرب إطلاق أحدث هواتف سلسلة نوفا المميزة، والذي يدعى HUAWEI nova 8، حيث من المقرر أن يتوفر للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية قريبا.

 

بمستشعر بصمة مدمج بالشاشة.. جوجل تدعم هواتف سلسلة Pixel 6 بتقنية جديدة

 

تستعد شركة جوجل Google، لإطلاق سلسلة هواتف Pixel 6 الذكية قريبا، وكشف الرئيس التنفيذي لقسم أندرويد في الشركة الأمريكية عن خطتها لدعم الإصدارات القادمة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا العلوم والتكنولوجيا اخبار العلوم والتكنولوجيا

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. ميزة جديدة من واتساب تسهل نقل الأموال.. سامسونج تعلن رسميا عن هاتف Galaxy M32 5G

أخبار التكنولوجيا.. تطبيق يشبه واتساب يخترق بياناتك ويسرق أموالك.. 10 مميزات مذهلة يجب إضافتها لمركز تحكم هاتفك الآيفون

أخبار التكنولوجيا.. 12 خطأ تؤدي للاختراق أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت.. وأحدث 5 هواتف ذكية من Xiaomi Redmi

أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تكافئ شاب عراقي لاكتشافه ثغرة خطيرة.. وبيع دليل كمبيوتر Apple II موقع من ستيف جوبز

ترشيحاتنا

علاج تليف الرحم بالأدوية.. إليك القائمة الكاملة وأهم الفوائد والأضرار

أول ميدالية عربية .. الأردني عمر قرادة يتوج بذهبية رفع الأثقال في بارالمبياد طوكيو

أخبار التكنولوجيا.. حيلة بسيطة تساعدك على معرفة من زار بروفايلك على الفيسبوك.. مايكروسوفت تستلهم 5 تقنيات جديدة لنظام ويندوز 11

درجات الحرارة في مصر اليوم الخميس 26-8-2021

بارالمبياد طوكيو .. منتخب مصر لكرة الهدف سيدات يفتتح مشواره بالهزيمة من تركيا

نفسي أساعد أبويا.. أولى الجمهورية في الدبلومات بأسوان تناشد الرئيس السيسي..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

بارالمبياد طوكيو .. منتخب مصر لكرة الهدف سيدات يفتتح مشواره بالهزيمة من تركيا

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

اعرف حقك.. حقيقة تحصيل 300 جنيه رسوم ركن السيارة أمام المنزل

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف| تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ