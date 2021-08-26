عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا مذهلة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي HUAWEI nova 8 في السعودية

هاتف هواوي Huawei
هاتف هواوي Huawei Nova 8

كشفت شركة هواوي Huawei، عن قرب إطلاق أحدث هواتف سلسلة نوفا المميزة، والذي يدعى HUAWEI nova 8، حيث من المقرر أن يتوفر للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية قريبا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف هواوي Nova 8 الجديد، على شاشة مثقبة من نوع OLED، بقياس 6.57 بوصة، وبجودة عرض +Full HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تضم قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، وتحتوي على نوتش أعلى منتصفها مخصص  للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

 

الأفضل لعام 2021.. تعرف على سعر ومواصفات ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro

تصميمات مختلفة.. هواوي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Huawei Nova 9

 

ويمتلك هاتف Huawei nova 8، بكاميرا خلفية رباعية بتصميم بيضاوي الشكل المميزة لسلة نوفا 8، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف هواوي Huawei Nova 8، بواسطة معالج من نوع Kirin 820 E، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وكما يعمل الهاتف الذكي الجديد بواجهة المستخدم EMUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحزم هاتف Huawei Nova 8، بطارية تبلغ قوتها 3800 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويتوفر الهاتف في اللون الوردي فقط.

سعر هاتف هواوي Huawei Nova 8

يبدأ سعر جوال Huawei nova 8 5G في السعودية حوالي ألفين ريال سعودي
 

ويتوفر هاتف هواوي Huawei Nova 8، للأسواق الروسية مقابل سعر 550 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8 آلاف و600 جنيه مصري).

Huawei nova 8
هاتف هواوي Huawei Nova 8
هواوي سعر HUAWEI nova 8 سعر HUAWEI nova 8 السعودية مواصفات هواوي نوفا 8 فيف جي Huawei Nova 8

موضوعات متعلقة

تصميمات مختلفة.. هواوي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Huawei Nova 9

هونر الأرخص.. أبرز الاختلافات بين هاتفي هواوي Mate 40 RS بورش ديزاين و +Honor Magic3 Pro

بتقنية 5G.. هواوي: إطلاق هاتف Huawei P50 Pro في هذا الموعد

هواوي تطلق الإصدار المستقر من نظام التشغيل HarmonyOS.. إليك القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

موعد وتصنيف وتفاصيل قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا

بكاميرا مذهلة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي HUAWEI nova 8 في السعودية

كاديلاك تشارك بسباق لومانز 24 ساعة بسيارة مشتركة مع جنيرال موتورز

ما الصلاة النارية وما حكمها؟.. الإفتاء تجيب

بيان عاجل من البنتاجون بشأن لقاء وزيري الدفاع الأمريكي والإسرائيلي

السعودية .. قصف حوثي جديد يستهدف خميس مشيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

رد قوي من تامر أمين بعد احتفال شيكابالا: عيب أنت مش لاعيب صغير

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

السياحة: ننتظر قرار المملكة بعودة رحلات العمرة .. فيديو

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

بعد تخرجه.. مبروك عطية يكشف أسباب التحاقه بـ"شريعة الأزهر"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ