بكاميرا مذهلة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف هواوي HUAWEI nova 8 في السعودية

كشفت شركة هواوي Huawei، عن قرب إطلاق أحدث هواتف سلسلة نوفا المميزة، والذي يدعى HUAWEI nova 8، حيث من المقرر أن يتوفر للحجز المسبق في المملكة العربية السعودية قريبا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي هاتف هواوي Nova 8 الجديد، على شاشة مثقبة من نوع OLED، بقياس 6.57 بوصة، وبجودة عرض +Full HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تضم قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة، وتحتوي على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل.

ويمتلك هاتف Huawei nova 8، بكاميرا خلفية رباعية بتصميم بيضاوي الشكل المميزة لسلة نوفا 8، تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعرين للتصوير الماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف هواوي Huawei Nova 8، بواسطة معالج من نوع Kirin 820 E، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وكما يعمل الهاتف الذكي الجديد بواجهة المستخدم EMUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحزم هاتف Huawei Nova 8، بطارية تبلغ قوتها 3800 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، ويتوفر الهاتف في اللون الوردي فقط.

سعر هاتف هواوي Huawei Nova 8

يبدأ سعر جوال Huawei nova 8 5G في السعودية حوالي ألفين ريال سعودي



ويتوفر هاتف هواوي Huawei Nova 8، للأسواق الروسية مقابل سعر 550 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8 آلاف و600 جنيه مصري).