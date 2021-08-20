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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأفضل لعام 2021.. تعرف على سعر ومواصفات ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro

ساعة هواوي الذكية
ساعة هواوي الذكية Huawei Watch 3 Pro

كشفت شركة هواوي Huawei، عن ساعتها الذكية الجديدة HUAWEI WATCH 3 Pro، خلال العام الجاري بعد سنوات منذ آخر مرة أصدرت فيها ساعة ذكية مناسبة، ولكن كعادتها تفوقت الشركة الصينية بإطلاق تحفة فنية متطورة من الأجهزة القابلة للارتداء حيث HUAWEI WATCH 3 Pro كـ أفضل ساعة ذكية في السوق لعام 2021، وأيضا من أولى الأجهزة التي تعمل بنظام HarmonyOS 2.0.

مواصفات HUAWEI WATCH 3 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، صممت هواوي نموذجان من الأجهزة القابلة للارتداء وهما Huawei Watch 3 و Watch 3 Pro، ولكن تحظى ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro، بمواصفات وإمكانيات أكثر من الإصدار العادى، حيث يمتاز طراز الـ Pro بجسم مختلف مصنوع من مواد ممتازة وعمر بطارية أفضل.

 

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وتتمتع ساعة هواوي Huawei Watch 3 Pro، بمظهر كلاسيكي و بتصميم دائري الشكل، وتحتوي شاشة زجاجية منحنية، محمية بطبقة زجاج من الياقوت، ويأتي هيكل الساعة مصنوع من التيتانيوم عالية الجودة، مع خلفية مصنوعة من السيراميك، وبقياس 48 × 48.6 × 14 مليمتر، ويزن حوالى 63 جراما بدون الحزام.

ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro تمتاز بعمر بطارية طويل

توفر ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro الذكية، لمرتديها ما يصل إلى 5 أيام من الاستخدام قبل الحاجة لإعادة شحن البطارية، عند تمكين وضع اتصال الـ 4G، كما توفر ما يصل إلى 21 يوما من الاستخدام عند تفعيل وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة Ultra-Long Lasting.

وتتيح ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro، عند تمكين وضع الاستهلاك المنخفض للطاقة، تتبع النشاط والتدريبات مع استمرار الرسوم المتحركة على وجه الساعة.

شاشة HUAWEI WATCH 3 Pro


تم تصميم ساعة هواوي الذكية، بشاشة ملونة من نوع AMOLED، بقياس 1.43 بوصة، بدقة 466 × 466 بكسل، بكثافة بكسل عند 326 لكل بوصة، كما تدعم تقنية اللمس بملء الشاشة، بما في ذلك التمرير والنقر بالضغط مع الاستمرار.

ساعة هواوي الذكية Huawei Watch 3 Pro

مميزات ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro

تتميز ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro الذكية، بجهاز استقبال GPS مزدوج النطاق، والذي سيوفر قراءة أكثر دقة واستقرارا حتى في بيئات المدن المزدحمة.

وتأتي ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro، للمرة الأولى بـ زرا دوارا ثلاثي الأبعاد، والذي تقول عنه هواوي أنه قادر على استشعار مستويات مختلفة من الضغط وتوفير ردود فعل لمسية استجابة لمدخلات المستخدم، مما يتيح طريقة سهلة للتنقل في واجهة المستخدم المقاومة للعوامل الجوية، كما تمتاز بدعما لمقاومة الماء، والتي تقدم للمستخدم ميزة حماية مهمة أثناء ارتداء الساعة في تمارين السباحة.

ساعة هواوي الذكية Huawei Watch 3 Pro

وتشمل مجموعة المستشعرات الموجودة في ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH 3 Pro، أجهزة تتبع معدل ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم (SpO2) على مدار اليوم، بالإضافة إلى ذلك تمتاز الساعة بمستشعر جديد لقياس درجة حرارة الجلد على مدار الساعة، وتتميز أيضا بإمكانية تتبع عوامل الإجهاد والنوم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكل ذلك يمكن أن يساعدك في اكتشاف المشكلات الصحية.

وزودت هواوي ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro، بتقنية eSIM والتي تمنح الساعة اتصال بيانات 4G، مما يضيف دعما لإجراء المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو مباشرة، كما توفر الساعة الذكية إمكانية الاستماع إلى الموسيقى عبر مكبر صوت مدمج، أو إرسالها إلى سماعات Bluetooth الخاصة بالمستخدم.

ساعة هواوي الذكية Huawei Watch 3 Pro

تنزيل التطبيقات مباشرة على ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro

تعمل ساعة HUAWEI WATCH 3 Pro، بنظام تشغيل هواوي الجديد HarmonyOS، والذي يتيح للمستخدم إمكانية تنزيل تطبيقات وتثبيتها مباشرة على الساعة عبر متجر الشركة AppGallery دون الحاجة إلى هاتف ذكي، كما تأتي الساعة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت.

وتدعم ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro الذكية، أكثر من 100 وضع لأداء التمارين الرياضية، بما في ذلك 17 وضع تمرين احترافي، كما تدعم ميزة اكتشاف السقوط تلقائيا، والتي يمكنها من استخدام اتصال eSIM لإرسال رسالة استغاثة في حال تعرض المستخدم للأذى.


سعر ساعة هواوي HUAWEI WATCH 3 Pro في الكويت

تتوفر ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH 3 Pro الجديدة، للبيع في الكويت مقابل سعر يبدأ من 119.900 دينار (أي ما يعادل 6 آلاف و200 جنيه مصري).

Huawei Watch 3 Pro
ساعة هواوي الذكية Huawei Watch 3 Pro
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