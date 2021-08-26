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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن بوست:

تسجيل مسرب يكشف رفض بعض الأمريكيين مغادرة أفغانستان بدون أسرهم الأفغانية

صدى البلد

  كشفت صحيفة /واشنطن بوست/ الأمريكية أن بعض المواطنين الأمريكيين لن يغادروا أفغانستان ما لم يتمكنوا من اصطحاب أسرهم الأفغانية، مما يزيد من صعوبة تحد لم يُحسم بعد في جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المترامية الأطراف لعمليات الإجلاء جوا. 


ونقلت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، قولهم إن بعض المواطنين الأمريكيين أبلغوا وزارة الخارجية الأمريكية بأنهم لا يخططون للإجلاء من أفغانستان ما لم يتمكنوا من إحضار أفراد الأسرة الأفغانية معهم. 


وذكرت الصحيفة أن هذه التفاصيل تكشفت في مكالمة هاتفية بين مسؤولي الإدارة الأمريكية وموظفي الكونجرس. 
وقالت كارين كينج مسؤولة بارزة في وزارة الخارجية الأمريكية، لأشخاص خلال المكالمة: "أخبرتنا سفارتنا لدى أفغانستان بأن عددًا متزايدًا من رعايانا هناك يخبرنا بأنهم لن يغادروا ما لم يتمكنوا من اصطحاب عائلات كبيرة معهم".
وضمت المكالمة، التي حصلت صحيفة واشنطن بوست على تسجيلها، مسؤولين من البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكية. ولم تشكك وزارة الدفاع الأمريكية في صحة التسجيل، بينما لم ترد الخارجية على الفور على طلبات للتعليق.
وبعد الضغط في وقت لاحق من المكالمة، اعترف مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية بأنهم على دراية بأن وضع بعض الأمريكيين الأفغان الذين لا يريدون ترك عائلاتهم وراءهم قد يكون أكثر تعقيدًا. 
ويأتي الموقف الذي لم يتم حله مع اقتراب الموعد النهائي المقرر 31 أغسطس لإنهاء عمليات الإخلاء. 
 

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