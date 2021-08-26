عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة تعداد مصر 766 ألفا في مدة لا تتجاوز الـ 9 أشهر

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع  عدد سكان العالم بحوالي 83 مليون نسمة كل عام.

ووفقا للبيانات الاحصائية، حدث تغيير في النمط حيث يتزايد عدد السكان في إفريقيا بينما يتقلص عدد سكان أوروبا.

وفقاً لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن،من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 9.9 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050. 

ناقوس خطر يدق..تراجع عدد السكان في أوروبا وارتفاعه في افريقيا 

وبلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم 1.1 ٪ عام 2020، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدماً إلى الصفر (0%) وأحياناً بالسالب مثل ألمانيا -0.2%، اليابان -0.4%، في حين يرتفع المعدل في الدول الفقيرة مثل النيجر ليصل إلى 3.8%.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى تزايد متوسط العمر المتوقع بشكل غير متوق حيث كان متوسط العمر المتوقع العالمي 67 سنة في عام 2000، وتقدم سريعاً بعد 20 عاماً، وارتفع إلى 72 سنة في عام 2020.

ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.
 

 ارتفاع عدد سكان مصر 766 ألف نسمة خلال مدة لا تتجاوز ال 9 أشهر

ووصل عدد سكان مصر  الآن 102,265,934 بزيادة قدرها 766 ألف نسمة خلال مدة لا تتجاوز ال 9 أشهر 

تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها   الان 10.059مليون نسمة مقرنة ب    10.0 مليون نسمة في 1-1-2021 ، تليها محافظة الجيزة9.273 مليون نسمة مقارنة ب  9.2 مليون نسمة  في 1/1/ 2021.

و يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64سنة)  61.9%  بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2021.

ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2021.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء محافظة القاهرة عدد السكان سكان العالم عدد سكان مصر

ترشيحاتنا

السوبر الأفريقي بين الأهلي والرجاء المغربي يثير أزمة فى الدورى وكأس مصر

8800 حالة جديدة.. كورونا تضرب إسرائيل بشدة

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

حكم من نوى إخراج صدقة لمتسول ورجع فيها لتبينه أنه لا يحتاجها

مخاوف إثيوبيه من تونس بشأن قضية سد النهضة.. تفاصيل

مش عملية تجميل.. شاهد | أول ظهور لـ منة فضالي بعد الجراحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

فرمان كارتيرون.. رحيل 9 لاعبين عن الزمالك في الميركاتو الصيفى

شاهد.. محمد رمضان يحصل على الدكتوراة من لبنان

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

فيديو جراف| تعرف على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ