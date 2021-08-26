زيادة تعداد مصر 766 ألفا في مدة لا تتجاوز الـ 9 أشهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع عدد سكان العالم بحوالي 83 مليون نسمة كل عام.

ووفقا للبيانات الاحصائية، حدث تغيير في النمط حيث يتزايد عدد السكان في إفريقيا بينما يتقلص عدد سكان أوروبا.

وفقاً لتقديرات المكتب المرجعي للسكان بواشنطن،من المتوقع أن يبلغ عدد ســكان العالم 9.9 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.

ناقوس خطر يدق..تراجع عدد السكان في أوروبا وارتفاعه في افريقيا

وبلغ معدل الزيادة الطبيعية على مستوى العالم 1.1 ٪ عام 2020، ويتجه المعدل في معظم الدول الأكثر تقدماً إلى الصفر (0%) وأحياناً بالسالب مثل ألمانيا -0.2%، اليابان -0.4%، في حين يرتفع المعدل في الدول الفقيرة مثل النيجر ليصل إلى 3.8%.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى تزايد متوسط العمر المتوقع بشكل غير متوق حيث كان متوسط العمر المتوقع العالمي 67 سنة في عام 2000، وتقدم سريعاً بعد 20 عاماً، وارتفع إلى 72 سنة في عام 2020.

ارتفع عدد سكان مصر من 72.8 مليون نسمة وفقاً لتعداد عام 2006 ثم إلى 94.8 مليون نسمة فى تعداد عام 2017، وارتفع إلى 101.5 مليون نسمة في 1/1/2021 بزيادة قدرها 7.1 مليون نسمة عن بيانات آخر تعداد، (51.5٪ ذكور،48.5٪ إناث)، وبلغت نسبة النوع 106.1 ذكر لكل 100 أنثى.



ارتفاع عدد سكان مصر 766 ألف نسمة خلال مدة لا تتجاوز ال 9 أشهر

ووصل عدد سكان مصر الآن 102,265,934 بزيادة قدرها 766 ألف نسمة خلال مدة لا تتجاوز ال 9 أشهر

تعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد السكان، فقد بلغ عدد سكانها الان 10.059مليون نسمة مقرنة ب 10.0 مليون نسمة في 1-1-2021 ، تليها محافظة الجيزة9.273 مليون نسمة مقارنة ب 9.2 مليون نسمة في 1/1/ 2021.

و يعتبر المجتمع المصري مجتمعاً فتياً حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) حوالى ثلث السكان بنسبة 34.2٪ ونسبة الفئة العمرية (15ـ 64سنة) 61.9% بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.9٪ فقط في بداية عام 2021.

ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغت نسبة سكان الحضر 42.9٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.1٪ في بداية عام 2021.