ضبط طن و216 كيلو أسماك مدخنة فاسدة في حملة بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع الجهات المعنية، اليوم الخميس، من ضبط طن و216 كيلو أسماك هارنج مدخنة " رنجة" وسردين مستورد، غير صالحة للاستهلاك الأدمى.



وكان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف بحملة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية وتنسيقا مع مباحث تموين الغربية وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وأسفرت عن ضبط طن و216 كيلو أسماك هارنج مدخنة " رنجة" وسردين مستورد، غير صالحة للاستهلاك الأدمى.



وتم سحب عينات من المضبوطات لتحليلها وفحصها والتحفظ علي المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.