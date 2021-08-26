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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء فحص كورونا في عمان

سلطنة عمان تبحث إلغاء فحص كورونا لأبناء مجلس التعاون الخليجى

وزير الصحة العماني
وزير الصحة العماني

أعلن وزير الصحة العماني، احمد السعيدي، اليوم الخميس، ان السلطنة تبحث إلغاء فحص كورونا للتنقل بين دول مجلس التعاون لمن أخذ جرعتي لقاح.

 

ووفقا لوكالة الانباء العمانية، قال السعيدي إن هناك اجتماعا في القريب العاجل بشأن إعفاء أبناء  مجلس التعاون الخليجي من فحص البلمرة ممن تلقوا جرعتين من  التطعيمات المعتمدة في هذه الدول، على أن تكون الفترة الزمنية لآخر  جرعة قد تجاوزت أسبوعين.

 

وأكد وزير الصحة العماني أنه لا يمنع أي مواطن من العودة إلى السلطنة بسبب عدم  تلقيه التطعيمات.

 

وأضاف الوزير العماني أن المؤسسات الصحية في السلطنة استمرت في إجراء العمليات العاجلة وواصلت سير العمل في المواعيد بفضل جهود القائمين  عليها واستحداث "التطبب" عن بعد في بعض المؤسسات وأيضًا  للحصول على الأدوية.

 

وأوضح السعيدي أن عدد الإصابات التي سجلت يوم أمس بالسلطنة 101 إصابة والعدد الكلي 300 ألف و784 إصابة ، مشيرا إلى وفاتان خلال الـ24 ساعة الماضية والعدد الكلي 4  آلاف و49 وفاة.

وأكد وزير الصحة أن الوضع الوبائي في السلطنة في تحسن مستمر، مضيفا أن السلطنة حجزت جرعات إضافية لأن هناك شركات  تدرس "هل يعطى اللقاح من هم فوق 6 سنوات أم فقط من  12 عاما فأعلى".

وتابع وزير الصحة بالقول إن منظمة الصحة العالمية إلى الآن لا توصي بأخذ الجرعة  التعزيزية أو الجرعة الثالثة ومركز مكافحة الأمراض في الولايات  المتحدة الأمريكية أجازها لمن لديهم أمراض مثبطة للمناعة .

وأشار إلى أن إجمالي الجرعات التي تم حجزها للسلطنة 8 ملايين  و597 ألفا و740 جرعة .. مشيرا إلى أن اللقاحات تقي من  شدة المرض بنسبة تتراوح بين 85 إلى 95 بالمائة وتقلل نسبة دخول  المستشفيات وخفض الوفيات ولكنها ليست وقاية تامة من التعرض  للفيروس وحمله ونقله للآخرين.

وزير الصحة: كلما طال وجود الفيروس على المستوى العالمي زادت  نسبة المتحورات حيث إن أكثرها انتشارا المتحور "دلتا" .

وشدد السعيدي على أنه لا توجد استثناءات للتطعيم إلا لأسباب صحية بحتة.

وأشار مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إلى أن هناك دراسة  لفتح الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وستصدر اللجنة العليا  خلال الأسبوع القادم قرارًا بذلك.

عمان سلطنة عمان اخبار العالم كورونا فحص كورونا اخبار العالم اليوم الصحة العمانية

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