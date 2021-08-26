في اليوم الأخير للتسجيل بتنسيق المرحلة الأولى.. اعرف موعد النتائج.. ومتى ستنطلق الثانية.. والتعليم العالي توضح اختلاف التقديم للجامعات الأهلية عن غيرها

التعليم العالي تكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2021

التعليم العالي: 117 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى حتى الآن

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021

التعليم العالي توضح اختلاف التقديم للجامعات الأهلية عن غيرها



قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه سيتم البدء في التقديم للجامعات الخاصة بعد انتهاء نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.



وأشار إلى أن هناك آلية أخرى لتنسيق الجامعات الأهلية وهي تختلف عن التنسيق بباقي الجامعات، لأنها تعتمد من خلال تقديم مستندات إلكترونياً بهدف تحديد مقر إجراء الاختبار والذي هو إلكترونيا، ومن بعده تأتي مرحلة تقديم الرغبات.



كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتي ستعلن خلال 72 ساعة من غلق التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد أنه من المرحج أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى يوم السبت او الاحد القادم.

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للجامعات الحكومية من المتوقع أن تبدأ عقب إعلان نتيجة المحلة الاولى والتي ستعلن بداية الأسبوع المقبل.



وأضاف "المصدر"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن وزارة التعليم العالي قد قامت بمد المرحلة الأولى من الاختبارات ليوم آخر ليستمر موقع التنسيق في استقبال الطلاب حتى اليوم الخميس.

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 117 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2021 /2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.



وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري ، وذلك حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.



من جانبه، أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الخميس.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني طوال فترة التنسيق.

ويؤكد المتحدث الرسمى بأنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وعلى الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يغلق في تمام السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.