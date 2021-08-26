كندا تنهي عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا أفغان من مطار كابول

أعلنت كندا، اليوم الخميس، إنهاء عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا أفغان من مطار كابول.

وحسب شبكة "سي بي سي" الكندية، جاء ذلك خلال بيان أرسل صباح اليوم الخميس، من إدارة الهجرة بأن عمليات الإجلاء قد تمت و"في هذا الوقت لا يتم التخطيط لرحلات إجلاء أخرى".

وجاء في البيان: "تدرك حكومة كندا أن هناك عددًا من الأشخاص في أفغانستان، بما في ذلك مواطنون كنديون ومقيمون دائمون وعائلاتهم ومتقدمون في إطار برامج للأفغان".

وقررت هولندا، اليوم الخميس، أيضًا إنهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول، تاركة وراءها آلاف الأشخاص المحتشدين عند مداخله ومحيطه على أمل الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلد.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان إنها تتوقع أن تشغل آخر رحلة إجلاء لها من أفغانستان اليوم الخميس، مؤكدة أنها لحظة مؤلمة لكن لا بد من المغادرة، بعدما أبلغت الولايات المتحدة بهذا الأمر.

فيما أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، عن وقف عمليات الإجلاء من مطار كابول بشكل تام اعتبارا من مساء غد الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها دعوا رعاياهم إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار "إرهابية"، في وقت لا يزال آلاف الأشخاص محتشدين عند مداخله ومحيطه على أمل الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلد.

وأصدرت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان، تحذيرًا عاجلاً للأمريكيين المتواجدين في مطار كابول العاصمة.

وقالت السفارة في بيان لها: "ننصح الرعايا الأمريكيين بعدم التوجه إلى مطار كابول في الوقت الراهن وبمغادرة المطار على الفور".

كما أصدرت أستراليا وبريطانيا تحذيرات مماثلة، مطالبة بالابتعاد عن مطار كابول بسبب "خطر كبير جدا بوقوع اعتداء إرهابي".

ووردت هذه التحذيرات بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن طالبان تعهدت السماح للأمريكيين والمواطنين الأفغان المعرّضين للخطر بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأمريكية في 31 أغسطس.

وأكد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن هناك معلومات استخبارية إضافية أكثر تأكيدًا عن هجوم إرهابي وشيك على مطار كابول بالعاصمة الأفغانية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف وزير القوات المسلحة البريطاني، اليوم الخميس، أن التهديد الذي يتعرض له مطار كابول ذو مصداقية كبيرة، لذلك فإن فرص الإجلاء تتضاءات والعملية اقتربت من النهاية.

وأبدى وزير القوات المسلحة البريطاني، توقعه أن يعاد فتح مطار كابول للخدمة المدنية، مشيرًا: "لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير. سنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك".

وتابع: "هناك فرصة كبيرة أنه مع ظهور المزيد من التقارير، قد نتمكن من تغيير النصيحة، ولكن ليس هناك ما يضمن ذلك".