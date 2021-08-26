عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كندا تنهي عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا أفغان من مطار كابول

عمليات إجلاء في أفغانستان
عمليات إجلاء في أفغانستان

أعلنت كندا، اليوم الخميس، إنهاء عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا أفغان من مطار كابول.

وحسب شبكة "سي بي سي" الكندية، جاء ذلك خلال بيان أرسل صباح اليوم الخميس، من إدارة الهجرة بأن عمليات الإجلاء قد تمت و"في هذا الوقت لا يتم التخطيط لرحلات إجلاء أخرى".

وجاء في البيان: "تدرك حكومة كندا أن هناك عددًا من الأشخاص في أفغانستان، بما في ذلك مواطنون كنديون ومقيمون دائمون وعائلاتهم ومتقدمون في إطار برامج للأفغان".

ألمانيا: نحن الآن في أخطر مرحلة من عمليات الإجلاء من أفغانستان

أمريكا تعلن إجلاء 13.4 ألف شخص من أفغانستان

وقررت هولندا، اليوم الخميس، أيضًا إنهاء عمليات الإجلاء من مطار كابول، تاركة وراءها آلاف الأشخاص المحتشدين عند مداخله ومحيطه على أمل الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلد.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قالت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان إنها تتوقع أن تشغل آخر رحلة إجلاء لها من أفغانستان اليوم الخميس، مؤكدة أنها لحظة مؤلمة لكن لا بد من المغادرة، بعدما أبلغت الولايات المتحدة بهذا الأمر.

فيما أعلنت فرنسا، اليوم الخميس، عن وقف عمليات الإجلاء من مطار كابول بشكل تام اعتبارا من مساء غد الجمعة.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها دعوا رعاياهم إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار "إرهابية"، في وقت لا يزال آلاف الأشخاص محتشدين عند مداخله ومحيطه على أمل الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلد.

وأصدرت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان، تحذيرًا عاجلاً للأمريكيين المتواجدين في مطار كابول العاصمة.

وقالت السفارة في بيان لها: "ننصح الرعايا الأمريكيين بعدم التوجه إلى مطار كابول في الوقت الراهن وبمغادرة المطار على الفور".

كما أصدرت أستراليا وبريطانيا تحذيرات مماثلة، مطالبة بالابتعاد عن مطار كابول بسبب "خطر كبير جدا بوقوع اعتداء إرهابي".

ووردت هذه التحذيرات بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن طالبان تعهدت السماح للأمريكيين والمواطنين الأفغان المعرّضين للخطر بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأمريكية في 31 أغسطس.

وأكد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن هناك معلومات استخبارية إضافية أكثر تأكيدًا عن هجوم إرهابي وشيك على مطار كابول بالعاصمة الأفغانية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف وزير القوات المسلحة البريطاني، اليوم الخميس، أن التهديد الذي يتعرض له مطار كابول ذو مصداقية كبيرة، لذلك فإن فرص الإجلاء تتضاءات والعملية اقتربت من النهاية.

وأبدى وزير القوات المسلحة البريطاني، توقعه أن يعاد فتح مطار كابول للخدمة المدنية، مشيرًا: "لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير. سنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك".

وتابع: "هناك فرصة كبيرة أنه مع ظهور المزيد من التقارير، قد نتمكن من تغيير النصيحة، ولكن ليس هناك ما يضمن ذلك".

كندا عمليات إجلاء كابول مطار كابول هولندا أفغانستان

ترشيحاتنا

إطلاق نار على طائرة عسكرية إيطالية أثناء إقلاعها من مطار كابول

صلاة قيام الليل هل تجوز بعد العشاء ثم الشفع والوتر؟

ريم سامى تحتفل بخطوبتها في الساحل الشمالى.. اليوم

مفوضية شئون اللاجئين تحتفي بمسيرة عطاء جواهر القاسمي

الجوية من 55% والحربية 60% .. تخفيض نسب القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

ممر شرفى ودون جماهير.. تفاصيل حفل تسليم الزمالك درع الدورى غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على رأسهم صلاح.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

احترموا نفسكم.. ميدو يفتح النار علي لاعبى الزمالك بعد احتفالاتهم المسيئة

فتح الطيران بين مصر والسعودية.. تعرف على الموعد

بالتزامن مع موجة كورونا الرابعة.. هل تؤجل الحكومة العام الدراسي الجديد

3 قرارات جديدة بشأن قائد سيارة الطريق الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

المزيد

ساحة رأي

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

اﻟﻤﺰﻳﺪ