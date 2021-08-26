أحمد الأحمر يهنئ شيكابالا بلقب الدوري

حرص أحمد الأحمر نجم فريق اليد بكرة الزمالك على الحضور لمبنى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل مصافحة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق وتهنئته بمناسبة فوز الفريق الأبيض بلقب الدوري الممتاز.
والتقط الثنائي الصور التذكارية، كما حرص أحمد الأحمر على مداعبة أدم نجل شيكابالا والذي اصطحبه والده لمران الفريق الأبيض اليوم.
ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وكان الزمالك توج بلقب الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.