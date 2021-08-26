أحمد الأحمر يهنئ شيكابالا بلقب الدوري

حرص أحمد الأحمر نجم فريق اليد بكرة الزمالك على الحضور لمبنى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل مصافحة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق وتهنئته بمناسبة فوز الفريق الأبيض بلقب الدوري الممتاز.

والتقط الثنائي الصور التذكارية، كما حرص أحمد الأحمر على مداعبة أدم نجل شيكابالا والذي اصطحبه والده لمران الفريق الأبيض اليوم.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له غدا الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك توج بلقب الدوري بعد الفوز على الانتاج الحربي في المباراة السابقة بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.