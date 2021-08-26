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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آيتن عامر تخطف قلوب متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد

ايتن عامر
ايتن عامر

نشرت الفنانة ايتن عامر صورًا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت "ايتن عامر"، فى الصور بإطلالة مميزة، مرتدية توب منقوش بالورود وبنطال اسود واعتمدت على ستايل الشعر المنسدل، التى نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها. 


كانت آخر أعمال أيتن عامر مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.

 

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

ايتن عامر اطلالة مميزة مسلسل كوفيد - 25 تخطف قلوب متابعيها توب منقوش في أحدث ظهور

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