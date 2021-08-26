في انطلاقة ياما في الجراب ياحاوي.. إقبال جماهيري كثيف بمسرح كايرو شو

أعلن مسرح كايرو شو أن عروض القاهرة التي تبدأ اليوم لـ مسرحية ياما في الجراب يا حاوي للنجم الكبير يحيي الفخراني شبه كاملة العدد نظرا للإقبال الكثيف من الجمهور علي العروض التي تنطلق اليوم على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس " ماركيي " وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في انطلاقتها الأولي الأسبوع الماضي علي المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

"ياما في الجراب يا حاوي" من انتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.

يا ما في الجراب يا حاوي تدور في أجواء الف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم انها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي الا انها تضم كل عناصر الدراما المسرحية من التشويق و الصراع الإنساني في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع علي السلطة .

تصريحات يحيي الفخراني

عقدت أسرة مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي”، مؤتمرا صحفيا ، بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل العمل، بحضور جميع صناع وأبطال العمل وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيي الفخراني وشريف دسوقي وإياد نصار، وحسن العدل.

وكان للفنان يحيي الفخراني عدد من التصريحات الهامة الخاصة بالعرض وبالمسرح بشكل عام ومن أهمها.

1- شريف دسوقي ممثل عظيم وأنا معجب به

2- ترددت في البداية لقبول المسرحية لأن المسرح يحتاج لمجهود كبير، ولكن زوجتي شجعتني.

3- ألجأ للنصوص القديمة سواء في الملك لير وليلة من الف ليلة لأني أبحث عن الكلمة

4-أتمنى أن يكون هناك رواج للكتابة المسرحية

5- يوجد بيروقراطية في المسرح القومي

6- نجاح مسرح الدولة لن يحدث إلا إذا كان كل مسرح مسئول عن ميزانيته

7- عند عرض مسرحية ليلة من ألف ليله هاتفت الوزير من أجل شراء أحذية للراقصين بالعرض لأن الموجودة قديمة والتصاريح تأخذ وقتا.

8- اختيار بداية عرض "ياما في الجراب يا حاوي" في الإسكندرية على هوايا لأن إسكندرية بالنسبة لي المقياس الحقيقي للجمهور

9- كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي أصواتهم رائعة

10- مسرحية ياما في الجراب يا حاوي مكلفة.