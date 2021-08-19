عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

تأخر كارمن سليمان عن العرض.. ومفاجأة يحيى الفخراني لـ محمد الشرنوبي.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لمسرحية ياما في الجراب يا حاوي

ياما في الجراب ياحاوي
ياما في الجراب ياحاوي

راجح داوود: الفن إحدى أدوات مواجهة  الأفكار التكفيرية 

علاء قوقة: مجدي الهواري يهلك الفنانين الذين يعملون معه

عقدت أسرة مسرحية ياما في الجراب ياحاوي ، مؤتمرا صحفيا  بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل العمل، بحضور جميع صناع وأبطال العمل، وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيي الفخراني وشريف دسوقي وإياد نصار، وحسن العدل.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز ما جاء فى المؤتمر الصحفى:

حرص الحاضرون على بدء المؤتمر، بدقيقة صمت على روح المؤلف فيصل ندا، والذي رحل عن عالمنا اليوم.

ألقى  الموسيقار راجح داوود ، مستشار مدير المكتبة والمشرف العام على مركز الفنون ، كلمة بالمؤتمر ، وقال": أحبننا أن يقام هذا العرض لأن فيه مجهودات بذلت من الشركة المنتجة ، بالإضافة لمشاركة مكتبة الإسكندرية لتسهيل انتاج هذا العرض، والفنون هى السلاح الأساسي لمواجهة كل الأفكار التكفيرية ، والفن أحدى أدوات هذه الحرب، ويهمنا أن تخرج الأعمال الفنية بأفضل صورة".

قال مجدي الهواري" : ياما في الجراب ياحاوي ، يمثل التحدي الأكبر لنا، وبذلنا فيه مجهود كبير ليمثل الفن المصري، والتحدي بالنسبة لنا أن نعيد العروض الجادة والكبيرة اللي اتربينا عليها ومصر فريدة في المسرح ودايما عروضها مميزة، وبنرجع فن الاوبريت تاني للجمهور، واتمني المسرحية حدث يكون قد وجودنا بمكتبة اسكندرية وجمهورها".

٤-قال يحيي الفخراني: اختيار بداية العرض في إسكندرية جه على هوايا ، لأن إسكندرية بالنسبة لي المقياس الحقيقي للجمهور ، والنجاح لأنها بلد محدودة وبتسمع فأنا بعتبر اختيار كايرو شو موفق، وأيضا لأن الإسكندراني لايدفع فلوس غير في حاجة جيدة وهتفيده، والمسرحية مكلفة والقطاع الخاص بيعمل دايما حسابات، لكن كايرو شو لا".

قال إياد نصار ": أنا سعيد للعمل مع الفنان الكبير يحيي الفخراني، والتمثيل بقيادة المايسترو مجدي الهواري الذي وحينما ارى كل تفاصيله على المسرح اذهل جدا".

اعتذرت كارمن سليمان عن تأخرها عن العرض الخاص وقالت": أنا توهت وذهبت إلي قاعة بالخطأ، وسعيدة لوجودي ولعرضنا العمل في مدينة الإسكندرية، وفخورة لما حققته في مشواري الفني وخاصة مسرحية ياما في الجراب ياحاوي".

قال علاء قوقة" : مجدي الهواري يهلك الفنانين الذين يعملون معه، من أجل خروج العمل بأحسن صورة.

قال شريف دسوقي": واثق إن العرض سينال إعجاب الجمهور لأن كل النجوم بذلوا مجهود كبير في العمل وأتوجه بالشكر لكل الحاضرين وللفنان يحيي الفخراني ومجدي للهواري".

٩- عرض برومو للمسرحية ولكل اعمال كايرو شو، حيث قدموا ٧ مسرحيات على مدار ثلاث سنوات".

١٠-طلب يحيي الفخراني من كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي بغناء اغنية السمرحية لايف للجمهور وهذا فاجأهم، ووقفوا للغناء امام الحاضرين، وأكد يحيي الفخراني ان اصواتهم رائعة".

مجدي الهواري راجح داوود الموسيقار راجح داوود فيصل ندا يحيى الفخراني

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تعلق على القصف التركي الأخير لشمال العراق

عمل فني فريد من نوعه.. أول غابة من المنحوتات تحت الماء في العالم

آخر تطورات الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا .. فيديو

حكم نهائي بتغريم محمد الشناوي مليون و650 ألف جنيه.. تفاصيل

التحسن من الشهر القادم.. تعرف على موعد انتهاء أزمة تأخيرات القطارات

اجتماع طارئ لـ بايدن ومجلس الأمن القومي بسبب أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اقتراب الزمالك من الدوري .. موسيمانى يفاجىء جماهير الأهلى برسالة قوية

سؤال سخيف.. مفيد فوزي يحرج تامر أمين على الهواء

تطورات الحالة الصحية لـ الإعلامي وائل الإبراشي

"الأطباء" توجه الشكر إلى الفريق المعالج لـ ياسمين عبدالعزيز.. اعرف السبب| فيديو

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا | خاص

الكويت.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا عاجلا بشأن مصر

بعد فتح الطيران المباشر مع مصر.. الكويت تحدد شروط دخول البلاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور المحافظات ينشد برفقة ياسين التهامي على مسرح محكى القلعة.. صور

حلوى تاريخية .. ما علاقة البليلة بيوم عاشوراء ؟

أنقذ البشرية من الحر.. من هو مخترع التكييف؟

علاج آلام القولون بدون أدوية

فيديو

فيديو جراف.. طفلة تستدرج عاملا حاول التحرش بها

«حرام عليكي يا شيخة».. رقص رانيا يوسف وجوهرة يثير الانتقادات

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات.. 10 ممنوعات تفرضها طالبان على النساء

تحدث مرة كل مئة عام .. اصطدام كويكب بـ الأرض السبت المقبل

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: رأس البر مصيف الغلابة

عبد الفتاح طارق يكتب: انتحار طلاب الثانوية لسوء النتائج «أمر مؤسف»

مصطفى الشيمى يكتب: مائة قلب

ليلى موسي تكتب: لا بديل لسوريا عن اللامركزية

إلهام فاروق شبانة تكتب: ممنوع من العرض

أحمد الشناوي يكتب: مبادرة الرئيس واتحاد المطورين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التميز ليس رقماً

محمد نوار

الجنة.. والحد الأدنى!

شريف سمير

«دم» سمير غانم!

بهجت العبيدي

حال النخبة المثقفة في عالمنا العربي

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي حمى الثانوية العامة؟

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: نهاية الربيع الأوروبى - العربى (1)

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

اﻟﻤﺰﻳﺪ