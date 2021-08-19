تأخر كارمن سليمان عن العرض.. ومفاجأة يحيى الفخراني لـ محمد الشرنوبي.. تفاصيل المؤتمر الصحفي لمسرحية ياما في الجراب يا حاوي

راجح داوود: الفن إحدى أدوات مواجهة الأفكار التكفيرية

علاء قوقة: مجدي الهواري يهلك الفنانين الذين يعملون معه

عقدت أسرة مسرحية ياما في الجراب ياحاوي ، مؤتمرا صحفيا بمدينة الإسكندرية لكشف تفاصيل العمل، بحضور جميع صناع وأبطال العمل، وعلى رأسهم الفنان الكبير يحيي الفخراني وشريف دسوقي وإياد نصار، وحسن العدل.

ونرصد فى التقرير التالى أبرز ما جاء فى المؤتمر الصحفى:

حرص الحاضرون على بدء المؤتمر، بدقيقة صمت على روح المؤلف فيصل ندا، والذي رحل عن عالمنا اليوم.

ألقى الموسيقار راجح داوود ، مستشار مدير المكتبة والمشرف العام على مركز الفنون ، كلمة بالمؤتمر ، وقال": أحبننا أن يقام هذا العرض لأن فيه مجهودات بذلت من الشركة المنتجة ، بالإضافة لمشاركة مكتبة الإسكندرية لتسهيل انتاج هذا العرض، والفنون هى السلاح الأساسي لمواجهة كل الأفكار التكفيرية ، والفن أحدى أدوات هذه الحرب، ويهمنا أن تخرج الأعمال الفنية بأفضل صورة".

قال مجدي الهواري" : ياما في الجراب ياحاوي ، يمثل التحدي الأكبر لنا، وبذلنا فيه مجهود كبير ليمثل الفن المصري، والتحدي بالنسبة لنا أن نعيد العروض الجادة والكبيرة اللي اتربينا عليها ومصر فريدة في المسرح ودايما عروضها مميزة، وبنرجع فن الاوبريت تاني للجمهور، واتمني المسرحية حدث يكون قد وجودنا بمكتبة اسكندرية وجمهورها".

٤-قال يحيي الفخراني: اختيار بداية العرض في إسكندرية جه على هوايا ، لأن إسكندرية بالنسبة لي المقياس الحقيقي للجمهور ، والنجاح لأنها بلد محدودة وبتسمع فأنا بعتبر اختيار كايرو شو موفق، وأيضا لأن الإسكندراني لايدفع فلوس غير في حاجة جيدة وهتفيده، والمسرحية مكلفة والقطاع الخاص بيعمل دايما حسابات، لكن كايرو شو لا".

قال إياد نصار ": أنا سعيد للعمل مع الفنان الكبير يحيي الفخراني، والتمثيل بقيادة المايسترو مجدي الهواري الذي وحينما ارى كل تفاصيله على المسرح اذهل جدا".

اعتذرت كارمن سليمان عن تأخرها عن العرض الخاص وقالت": أنا توهت وذهبت إلي قاعة بالخطأ، وسعيدة لوجودي ولعرضنا العمل في مدينة الإسكندرية، وفخورة لما حققته في مشواري الفني وخاصة مسرحية ياما في الجراب ياحاوي".

قال علاء قوقة" : مجدي الهواري يهلك الفنانين الذين يعملون معه، من أجل خروج العمل بأحسن صورة.

قال شريف دسوقي": واثق إن العرض سينال إعجاب الجمهور لأن كل النجوم بذلوا مجهود كبير في العمل وأتوجه بالشكر لكل الحاضرين وللفنان يحيي الفخراني ومجدي للهواري".

٩- عرض برومو للمسرحية ولكل اعمال كايرو شو، حيث قدموا ٧ مسرحيات على مدار ثلاث سنوات".

١٠-طلب يحيي الفخراني من كارمن سليمان ومحمد الشرنوبي بغناء اغنية السمرحية لايف للجمهور وهذا فاجأهم، ووقفوا للغناء امام الحاضرين، وأكد يحيي الفخراني ان اصواتهم رائعة".