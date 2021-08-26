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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 17.5 مليار جنيه في أسبوع .. المؤشر الرئيسي يرتفع 2.39% .. EGX70 زاد 1.5%.. الأسهم تستحوذ 36.19% من قيمة التداول .. والتجارة والتوزيع أكثر القطاعات صعودا

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 17.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع 732.7 مليار جنيه مقابل مستوى 715.2 مليار جنيه.

 

ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي

أغلق مؤشر البورصة المصرية ايجى اكس 30 عند 11125 نقطة مسجلا ارتفاعا بـ 2.39% بينما سجل مؤشرEWI EGX70 صعودا بنسبة 1.54% مغلقا الفترة عند 22952 نقطة, بينما سجل مؤشر  S&p ارتفاعا بنحو 1.1% مغلقا الفترة عند 1863 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر البورصة المصرية capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 2.61%مغلقا عند 13440 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 صعودا بنحو 2.19%مغلقا الفترة عند 3954 نقطة.

30 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

بلغ إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 30.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 3136 مليون ورقة منفذة على 321 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول في البورصة المصرية قدرها 34.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2953 مليون ورقة منفذة على 292 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال الأسبوع الماضي، نسبة 89.3 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.7% والعرب على 5.9% بعد استبعاد الصفقات.

75 مليون جنيه مبيعات الأجانب في البورصة الأسبوع الماضي

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 75.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 190.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 36.19% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 63.81% خلال الأسبوع.

تعاملات المصريين مثلت 81.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.9% و سجل العرب 7.2% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2405 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بـ 922.2 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تجارة وموزعون أكثر القطاعات ارتفاعا في البورصة الأسبوع الماضي

احتل قطاع تجارة وموزعون المرتبة الأولى في قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا بالبورصة خلال الأسبوع، يليه قطاع سياحة وترفيه ثم قطاع خدمات مالية غير مصرفية وفي المرتبة الرابعة قطاع بنوك تلاه عقارات ثم مواد البناء تلاه موارد أساسية ثم خدمات ومنتجات صناعية وسيارات.

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